شیوع دیابت عامل تشدید بیماریهای قلبی در کشور

دکتر سید سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه سالانه حدود چهار هزار عمل قلب در این مرکز درمانی انجام می شود گفت: این تعداد عمل سنگین و حساس را 14 جراح انجام می دهند.



به گفته حسینی این جراحیها، شامل جراحی قلب، بیماریهای مادرزادی، نوزدان و پیوند قلب است.

وی از بیمارستان شهید رجایی به عنوان بالاترین مرکز ارجاع بیماران قلبی نام برد و افزود: وقتی که هیچکدام از بیمارستانهای کشور نتوانند اقدامات درمانی بیماران قلبی نیازمند جراحی را انجام دهند آنها را به این مرکز ارجاع می دهند.

این جراح قلب، از نارسایی عروق کرونر به عنوان شایع ترین علت ابتلا به بیماریهای قلب در کشور یاد کرد و ادامه داد: متاسفانه سن ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی در کشور پایین آمده که بیشترین علل آن تغذیه ناسالم و گرایش به سمت زندگی ماشینی است.