اولین جلسه کاری بانک جهانی مدیرعامل جدید شرکت آبفای گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت به نقل از روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب گیلان در این جلسه " حمید روشن روان " مدیرعامل جدید شرکت آب وفاضلاب گیلان ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه همکاران شرکت و ابراز خرسندی از اینکه درخدمت عزیزان آبفای گیلان خواهد بود، گفت: امیدوارم با همکاری همه پرسنل توانمند شرکت منشاء خیر در این استان باشم چون معتقدم به تنهایی نمی توان کار انجام داد و برکت در کار جمعی است.

مدیرعامل آب وفاضلاب گیلان در ادامه افزود: پروژه های بانک جهانی پروژه های حیثیتی برای استان و کشور است و باید همت کنیم تا تمام اعتبارات بانک جهانی جذب گردد و باید همت کنیم تا همه کار خود را به نحو احسن انجام دهد.

" هادی نیزه باز " مدیر واحد TSU آب و فاضلاب گیلان نیز طی ارائه گزارشی گفت: در مجموع 41 قرارداد در دو شهر رشت و انزلی منعقد گردیده که اجرای یک مخزن 30 هزار مترمکعبی در منطقه لاکان و دو مخزن 40 هزار مترمکعبی در شهر رشت و خط انتقال مخزن لاکان به داخل این شهر نیز شامل این قراردادها می باشد.

مدیر Tsu بانک جهانی با ذکر این مطلب که چنانچه مشکلی در پرداخت وجه از بانک جهانی به وجود نیاید بیشتر پروژه ها در وقت مقرر به انجام خواهد رسید، یادآورشد: مجموع قراردادهای منعقد شده 190میلیارد تومان است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب وفاضلاب گیلان نیز با معرفی نمایندگان مجری طرح های مهم کار در شهرهای استان علی الخصوص بندر انزلی را مشکل ماسه روان عنوان کرد و گفت: ماسه روان مشکل ما را چند برابر کرده است و از آنجائیکه به منازل مسکونی آسیب می رسد از روش ترانشه باز و سپرکوبی در بعضی از شرایط نمی توانیم استفاده کنیم.

" دانش میرکهن " کل اعتبارات پروژه لوله رانی را 4.490 میلیارد تومان عنوان کرد و افود: پیشرفت فیزیکی آن چیزی حدود 44.48 درصد است.

همچنین در این جلسه فردوسی نماینده مجری طرح دو مخزن 40هزار مترمکعبی، حسینی نماینده مجری طرح فاضلاب رشت، مرتضوی نماینده مجری طرح شبکه آب رشت، یاوری فر نماینده مجری طرح فاضلاب بندرانزلی، مقدسی نماینده مجری طرح خط انتقال آب لاکان به رشت و مخزن 30 هزار مترمکعبی و ابوطالبی نماینده مجری طرح آب انزلی نیز حضور داشتند که هر یک مشکلات و تنگناههای کاری خود را بیان داشتند.