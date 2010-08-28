مذاکرات سازش اعلان جنگ با مقاومت و تلاش برای بهبود وجهه اسرائیل است

سامی ابوزهری سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر درباره علت موافقت تشکیلات خودگردان فلسطین با ازسرگیری مذاکرات سازش گفت : این مذاکرات فقط به نفع اشغالگران و به زیان ملت فلسطین است و پوششی برای ادامه جنایات آنها و همچنین بهبود وجهه رژیم صهیونیستی و فرار از هر گونه پیگرد حقوقی در سطح بین المللی به بهانه آشتی با فلسطینی ها به شمار می رود، از سوی دیگر تشکیلات خودگردان با رفتن به میز مذاکرات، با مقاومت می جنگد و مبارزان را سرکوب می کند زیرا هیچ گزینه ای جز مذاکرات ندارد صرف نظر از موضع اسرائیل، رویکرد تشکیلات خودگردان، فاجعه بار است و فقط به اشغالگران خدمت می کند.

وی در پاسخ به سئوال دیگر به اینکه آیا هدف از این مذاکرات، خدمت به رژیم صهیونیستی با هدف خارج کردن این رژیم از انزوای کنونی در سطح جهانی پس از جنایت هولناک این رژیم در کشتار کاروان آزادی است؟ اظهار داشت : قطعا یکی از فواید این مذاکرات برای اشغالگران، بهبود وجهه آنها نزد جامعه بین المللی پس از انزوای شدید در سطح جهانی و کاهش سطح روابط بین المللی به ویژه نزد ملتهای غربی است که پس از جنایات مستمر اشغالگران به ویژه در غزه و کشتار کشتی آزادی، همبستگی بیشتری با ملت فلسطین پیدا کرده اند، بنابراین رژیم اشغالگر تلاش می کند که چهره زشت خود را تغییر دهد و همچنین از هر گونه پیگرد حقوقی در سطح بین المللی به سبب جنایاتش فرار کند.

ابوزهری درباره نقش جنبش حماس در آشتی فلسطینی و پایان دادن به اختلافات میان فلسطینی ها با توجه به اینکه برخی کشورهای عربی و جنبش فتح شما را به مانع تراشی در این زمینه متهم می کنند، به مهر گفت : برقراری آشتی میان فلسطینی ها با توجه به مخالفت آمریکا و تسلیم شدن جنبش فتح در برابر دستورات آمریکا و موافقت فتح با آشتی با اشغالگران و کارشکنی کشورهای حامی اشغالگران، بسیار بعید است، بنابراین شکاف بزرگی درحال حاضر وجود دارد و امکان برقراری آشتی بسیار اندک است.

ابوزهری درباره این سئوال که آیا تشکیلات خودگردان در برقراری آشتی میان فلسطینی ها و اتخاذ موضع ملی در قبال رژیم صهیونیستی شکست نخورده است؟ گفت : متاسفانه یکی از دلایل برقرار نشدن آشتی این است که گزینه تشکیلات خودگردان، گزینه ملی نیست و همکاری امنیتی مستقیم با اشغالگران و سرکوب مقاومت و جمع آوری سلاح آن و پیگرد گروههای ملی و مبارز در کرانه باختری را در پیش گرفته است، و با نشستن با اشغالگران در پای میز مذاکرات با وجود ادامه شهرک سازی و یهودی سازی مناطق فلسطینی موافقت می کند، بنابراین با کمال تاسف باید بگوییم که گزینه تشکیلات خودگردان، گزینه ملی و مردمی نیست و به همین سبب قادر به برقراری آشتی ملی نیست.

این عضو مطرح حماس درباره این سئوال که با ادامه وضعیت موجود و پافشاری تشکیلات خودگردان بر ازسرگیری مذاکرات و فشارهای آمریکایی، صهیونیستی و عربی بهترین گزینه ملت فلسطین و گروههای مقاومت در این مرحله دشوار کدام است؟ تاکید کرد : این مذاکرات هم محکوم به شکست است و در این زمینه هیچ شک و تردیدی وجود ندارد، گزینه ما، گزینه ملت فلسطین یعنی ادامه گزینه ایستادگی و پایداری و مقاومت است و معتقدم که این راه بهترین راه برای بازپس گیری حقوق مردم فلسطین است.

مصاحبه : رضا مهری