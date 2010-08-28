جوانان امروز آشنایی بیشتری با فضای معنوی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید محمد حسینی صبح شنبه در جلسه طرح ضیافت اندیشه و در جمع دانشجویان قدرت رویارویی نظام اسلامی در جنگ نرم را یادآور شد و افزود: غرب به این نتیجه رسیده است که نمی توان با جریانهای سخت افزاری با نظام اسلامی مقابله کند و چون در بسیاری از عرصه ها سیلی محکمی از ایران خورده است محتاطانه تر عمل خواهد کرد.

به گفته وی نظام اسلامی پیش برنده جنگ نرم است و پیروزی در این جنگ به تعداد نفرات و عدوات جنگی نیست زیرا اسلام هرگز مغلوب قلت عدد نخواهد شد.

حسینی تصریح کرد: آنچه که ممکن است اسلام و نظام اسلامی را تهدید کند محاق و پوسیدگی از درون است اتفاقی که در اندلس نیز روی داد.

این پژوهشگر فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری کشور راهکار مقابله با این رویداد را رجعت به بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در ارج نهادن به مقام محرم و صفر و عاشورا و کربلا دانست و گفت: عاشورا و کربلا استراتژی مواجه مسلمانان با غرب را نشان می دهد و تا جای ممکن باید از این فرصت و ظرفیت استفاده کرد.

حسینی استفاده از بیانات امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی را بهترین ابزار برای حرکت در جبهه جنگ نرم عنوان کرد و اظهار داشت: مردم ایران هرچه بیشتر برای شناخت و معرفت به امام حسین (ع) و کربلا تلاش کنند به همان میزان از توطئه ها و دسیسه های دشمنان در امان خواهند بود.

حسینی صهیونیستها را در آستانه نابودی دانست و افزود: دشمنان به خوبی از شکست خود در برابر اسلام و نابودی خود آگاه هستند و از بی نتیجه بودن تلاش خود به خوبی اطلاع دارند.

این پژوهشگر فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری کشور یادآور شد: ملت ایران در بهترین شرایط ممکن نیز نباید خوش بینانه عمل کنند و باید در تمامی لحظات هوشیاری و بصیرت خود را حفظ کنند.

وی با اشاره به وجود جوانان توانمند و مستعد در نظام اسلامی تصریح کرد: مقام معظم رهبری همواره تاکید می کنند که جوانان امروز تواناتر و بهتر از جوانان نسل های گذشته هستند و باید از این ظرفیت عظیم نظام اسلامی برای پیشبرد اهداف و آرمانهای کشور در حد ممکن استفاده کرد.