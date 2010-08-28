گمانه زنی در باره ادامه حضور آمریکا در عراق/ توافقنامه جدید در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای روابط خارجی در مطلبی در این ارتباط به نقل از روزنامه های مختلف غربی می نویسد: ظاهراً موج بمب گذاری های هماهنگ در سراسر عراق که دهها نفر را کشت برای از بین بردن اعتماد عمومی به نیروهای امنیتی عراق بوده است.

در ادامه این مطلب آمده است: خشونت در حالی اوج می گیرد که ارتش آمریکا قرار است 31 اوت نوع عملیات های خود در حوزه نظامی را به عملیات برای کمک به نیروهای عراقی تغییر دهد. این انفجارها ظاهراً از اوضاع نامشحص سیاسی و عدم تشکیل دولت ناشی می شود و مقام های آمریکا و عراق پیشتر اعلام کرده اند که این خشونت ها کمتر از زمان اوج آن در درگیریهای فرقه ای طی سال های 2006 و 2007 است، اما هدف قرار گرفتن تعدادی از نیروهای امنیتی عراق می تواند توانایی آنها را برای دفاع از کشور پس از خروج نیروهای آمریکایی زیر سؤال ببرد.

در ادامه این مطلب آمده است: گرچه آنها(عراق و آمریکا) تمایل دارند تا این حملات را به شاخه القاعده درعراق مرتبط کنند اما هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته و این در حالی است که فرمانده نیروهای عراقی از عدم توانایی این نیروها برای تامین امنیت عراق خبر می دهد در همان حین باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هنوز خواستار خروج تمامی نیروهای آمریکا از عراق تا پایان سال آتی است.

در ادامه، مطلب شورای روابط خارجی در صدد است تا با نقل قول از کارشناسان غربی به این گمانه زنی که ادامه حضور نیروهای آمریکایی همچنان در هاله ای از ابهام و کشمکش موافقین و مخالفین قرار دارد، جامه عمل بپوشاند.

"گرت پورتر" Gareth Porter کارشناس آمریکایی در این باره می گوید: دولت آمریکا انتظار دارد تا بار دیگر توافقنامه امنیتی با دولت آتی عراق به بحث گذاشته شود تا ادامه 10حضور هزار نیروی رزمی پس از سال 2011 را میسر سازد.

اما درنقطه مقابل "لوئیس روژ"می گوید : مقام ها درحال گفتگو برای حضور نیروهای آمریکایی درعملیات های ضد ترویستی نیستند زیرا که علی رغم سالها آموزش های پرهزینه 660 نیروی عراقی هنوز آنها بدون کمک نمی توانند بطور کامل عملیات انجام دهند.

"جان نگروپونته" از مسئولان سابق امنیتی آمریکا و سفیر سابق این کشور در عراق هم چنین نظری دارد و می گوید: به خاطر ضروریات و ملزومات سیاسی هم در آمریکا و هم در عراق حضور نیروهای آمریکایی در عراق پس از سال 2011 امکان پذیر به نظر نمی رسد.

این گمانه زنی ها در حالی است که باراک اوباما قرار است طی سخنرانی خود در روز سه شنبه سیاست کلی آمریکا در عراق را بار دیگر مورد ارزیابی قرار دهد و در مورد پایان ماموریت نظامی ابراز نظر کند.

از دیدگاه تئوریک این سخنرانی می تواند مؤید توافقات امنیتی گذشته با وجود موج بمب گذاریهای اخیر یا دربرگیرنده بندی جدید با توجه به شرایط جدید حاکم بر عراق باشد.