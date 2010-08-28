میشاییل بالاک از تیم ملی فوتبال آلمان خط خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکن 33 ساله تیم فوتبال آلمان در دیدار مقابل بلژیک که جمعه هفته آینده در چارچوب رقابت های مقدماتی یورو 2012 در بروکسل برگزار خواهد شد، غایب است. بالاک در دیدار با آذربایجان در کلن هم غایب خواهد بود.

بالاک در ماه مه دچار آسیب دیدگی از ناحیه قوزک پا شد تا آنجا که رقابت های جام جهانی آفریقای جنوبی را به همین علت از دست داد. لو در گفتگوی تلفنی با بالاک به این بازیکن گفت در فهرست 21 نفره تیم او در این دو دیدار حضور نخواهد داشت.

لو در گفتگو با "سید" آلمان در این خصوص گفت: ما گفتگوی خوب و صریحی با هم داشتیم. میشاییل همچنان پس از گذشت سه ماه سلامتی خود را به طور کامل بازنیافته اما ما از روند بهبودی او رضایت داریم. آنچه که در حال حاضر از اهمیت بالایی برخوردار است این است که او در لورکوزن به فرم مطلوب گذشته خود بازمی گردد.