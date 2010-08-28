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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۵۸

درپی حادثه دیشب؛

وزیر کشور عازم مناطق زلزله زده سمنان شد

وزیر کشور عازم مناطق زلزله زده سمنان شد

وزیر کشور صبح امروز شنبه همراه با جمعی از مسئولان امداد و نجات کشور با بالگرد عازم مناطق زلزله زده سمنان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،، مهندس مصطفی محمدنجار وزیر کشور صبح امروز شنبه با همراهی رئیس سازمان مدیریت بحران، رئیس جمعیت هلال احمر و جمعی دیگر از مسئولان امداد و نجات عازم منطقه زلزله زده سمنان شد.

جمعه شب زلزله‌ای به بزرگی 5.9 ریشتر در ساعت 23:53 دامغان در استان سمنان را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق 7 کیلومتری زمین و در فاصله 54.47 درجه شرقی و 35.49 درجه شمالی رخ داد. مرکز این زلزله 76 کیلومتری دامغان، 98 کیلومتری شهر سمنان و 278 کیلومتری تهران، اعلام شد.

این زمین لرزه به 6 روستای منطقه از جمله کدو، طرود ، بیدستان ، فتوح کوهزر آسیب رسانده که بر اساس این گزارش زمین لرزه دامغان تاکنون 3 کشته و تعدادی زخمی داشته است .

کد مطلب 1141445

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