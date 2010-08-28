وزیر کشور عازم مناطق زلزله زده سمنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر،، مهندس مصطفی محمدنجار وزیر کشور صبح امروز شنبه با همراهی رئیس سازمان مدیریت بحران، رئیس جمعیت هلال احمر و جمعی دیگر از مسئولان امداد و نجات عازم منطقه زلزله زده سمنان شد.

جمعه شب زلزله‌ای به بزرگی 5.9 ریشتر در ساعت 23:53 دامغان در استان سمنان را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق 7 کیلومتری زمین و در فاصله 54.47 درجه شرقی و 35.49 درجه شمالی رخ داد. مرکز این زلزله 76 کیلومتری دامغان، 98 کیلومتری شهر سمنان و 278 کیلومتری تهران، اعلام شد.

این زمین لرزه به 6 روستای منطقه از جمله کدو، طرود ، بیدستان ، فتوح کوهزر آسیب رسانده که بر اساس این گزارش زمین لرزه دامغان تاکنون 3 کشته و تعدادی زخمی داشته است .