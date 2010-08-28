عملکرد کشت نخود در همدان 72 درصد افزایش یافت

حسین صباغ پور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه تحول ایجاد شده در عملکرد محصول، به دلیل تغییر در فصل کشت است، اظهار داشت: میزان محصول پاییزه نخود در استان همدان رشد قابل توجهی داشته است.

وی با پیش بینی افزایش 50 درصدی عملکرد نخود تولیدی در استان همدان گفت: در سال های اخیر پیشرفت هایی در زمینه اصلاح ارقام نخود و بومی سازی ارقام خارجی در روش های جدید کشت و داشت نخود به وسیله ادوات مورد استفاده در گندم و جو صورت می گیرد که در این زمینه نیازی به خرید ماشین آلات نیست و برداشت به وسیله کمباین های معمولی گندم امکان پذیر است.

وی با اشاره به اینکه با ورود ارقام جدید به خصوص رقم های هاشم آرمان و آزاد، کاشت نخود مقرون به صرفه است، افزود: در استان همدان در مناطقی که به روش های نوین کشت توجه شده عملکرد یک هزار کیلویی مشاهده شده که مقدار بیش از این نیز قابل دسترسی است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان سطح زیرکشت نخود استان همدان را 20 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: با توجه به 250 هزار هکتار آیش سالانه، استان همدان توان کشت بیش از 20 هزار هکتار نخود را دارد.

حسین صباغ پور یادآور شد: کشت نخود افزون بر درآمدزایی و کمک به پایداری تولید باتوجه به نیاز آبی کمتر و بدون احتیاج به توسعه سطوح زیرکشت می تواند با ایجاد ثبات در استفاده از منابع تولید و افزایش بهره وری موثر باشد.