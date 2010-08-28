رونق بازار دلالان آملی با خروج غیرقانونی مرغ به پایتخت

حسین علی علیزاده حاجی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل اظهار داشت: برخی دلالان بازار مرغ به علت عرضه بالای مرغ در شهرستان آمل و قیمت پایین آن برای فروش و کسب سود بیشتر هر شب به صورت غیرقانونی مرغ از آمل از طریق محور هراز به مقصد تهران خارج می کنند.

وی با بیان اینکه هر شب به طور میانگین سه مامور بازرگانی و دامپزشکی برای شناسایی افراد در مسیرهای مختلف محور هراز حضور دارند افزود: متاسفانه سودجویان این بخش از هر خودرویی برای خروج مرغ زنده از شهرستان آمل به مقصد تهران استفاده می کنند.

مدیربازرگانی آمل با بیان اینکه این اقدام دلالان آملی و برخی غیربومی سودآوری زیادی برای آنان به دنبال دارد و به یک فعالیت عادی تبدیل شده است تاکید کرد: در صورت مشاهد انتقال مرغ های زنده بدون مجوز و برگ های قانونی خروج از شهرستان به کشتارگاه های طیور شهرستان برای کشتار و عرضه در بازار انتقال داده می شود.

علیزاده حاجی با تاکید بر اینکه مدیران واحدهای تولیدی طیور شهرستان باید به نحوی در این خصوص دقت نظر بیشتری برای سلامت مرغ های زنده در بازار و همچنین کنترل قیمت داشته باشند از آنان خواست، هرگونه فرصت سازی برای سودجویان و دلالان را به ماموران بازرگانی اطلاع دهند.

وی ادامه داد: هم اکنون هر کیلوگرم مرغ در بازار شهرستان آمل 3050 تومان عرضه می شود.

شهرستان آمل یکی از بزرگترین و نخستین تولید کننده گوشت مرغ و صنعت طیور در مازندران است.