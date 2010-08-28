"دروغ چرا؟"بهمن فرمان آرا اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مونولوگ فستیوال گروه تئاتر "لیو" با عنوان "دروغ چرا؟" نوشته بهمن فرمان‌آرا و کارگردانی حمید پورآذری جمعه پنج شهریورماه در خانه هنرمندان ایران اجرا شد. این مونولوگ با بازی نگار عابدی در دو نوبت 16 و 17 در سالن انتظامی خانه هنرمندان به صحنه رفت.



همچنین اجرای داستانی طنز با تک نوازی فلوت مارتین شمعون پور از برنامه‌های دیگر دومین نشست مونولوگ فستیوال گروه تئاتر "لیو" بود که با استقبال علاقه‌مندان و شرکت کنندگان در این نشست مواجه شد. بهمن فرمان‌آرا، رضا کیانیان، هدایت هاشمی، الهام کردا، سعید چنگیزیان و محمد عاقبتی از جمله میهمانان اجرای "دروغ چرا؟" بودند.



در این مراسم گروه تئاتر "لیو" نخستین شماره از ماهنامه داخلی گروه را در اختیار شرکت کنندگان قرار داد. اولین شماره از ماهنامه داخلی گروه تئاتر "لیو" شامل مطالب مختلفی نظیر گزارشی از جلسه مطبوعاتی فستیوال مونولوگ‌ها، گفتگو با نغمه ثمینی درباره کارگردانی و نویسندگی تئاتر، گزارشی از شکل‌گیری مونولوگ‌های گروه تئاتر "لیو" و متن نمایشنامه "دروغ چرا؟" است.