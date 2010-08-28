50 چادر اسکان موقت زلزله زدگان در دامغان نصب شد

دکتر محمد کاظم امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان با اشاره به ایجاد یک اردوگاه موقت در روستای کوه زر دامغان گفت: امدادگران جمعیت هلال احمر استان سمنان بعد از زمین لرزه به منطقه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه 70 امدادگر جمعیت هلال احمر استان به منطقه اعزام شدند، گفت: امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان های دامغان، سمنان و شاهرود به منطقه اعزام شده اند.

به گفته وی، 18 دستگاه آمبولانس در منطقه انتقال مصدومین زمین لرزه را برعهده داشتند که تاکنون 110 تخته چادر، 75 تخته موکت، 100 تخته در منطقه ارسال شده است.

وی اضافه کرد: مواد خوراکی و اقلام ضروری توسط جمعیت هلال احمر استان در اختیار مصدومین حادثه قرار گرفته است.

زلزله ای به بزرگی 5.9 دهم در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت 23 و 53 دقیقه و 50 ثانیه دشت کویر در جنوب دامغان واقع در استان سمنان را لرزاند که روستای کوه زر دامغان بیشترین خسارات را در این زلزله دیده است.