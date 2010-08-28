تصاویر دیدنی حیات وحش در تاریکی شب/ حیوانات در قاب دوربین مادون قرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه عالی حفاظت و تحقیقات محیط زیست ایتالیا یک شب کامل را در جنگل محافظت شده "کاستل پورتزیانو" گذراندند.

این محققان مجهز به یک ترمودوربین مادون سرخ بودند. این دستگاه که کمی بزرگتر از یک "هندی کم" است می تواند در تاریکی دمای بدن حیوانات را دریافت کرده و از آنها تصویربرداری کند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "این جنگل حفاظت شده یک بهشت واقعی تنوع زیستی است. در این جنگل گونه های مختلف جانورانی چون آهوی کوهی، جوجه تیغی، روباه، گوزن کوچک، خرگوش وحشی، گورکن، سمور، گراز وحشی و ... زندگی می کنند. تقریبا یک معجزه است که ما موفق شدیم به طور مطلوبی از این جنگل 5 هزار و 800 هکتاری به خوبی محافظت کنیم."

براساس گزارش کورییره دلا سرا، این محققان شب را برای تصویربرداری و رصد این جانواران انتخاب کردند چون این حیوانات شبها برای پیدا کردن غذا بیرون می آیند.

این دانشمندان افزودند: "ما درباره گونه هایی حرف می زنیم که به حضور انسان بسیار حساس هستند. با وجود این، ما با استفاده از این ترمو دوربین توانستیم نه تنها از آنها تصویربرداری کنیم بلکه رفتار این حیوانات را هم مورد مطالعه قرار دهیم."

یک گروه آهو به دنبال غذا

یک خارپشت درحال حرکت

یک گورکن نزدیک می شود

روباه حتی درتاریکی هم متوجه حضور محققان شده است

گورکن به چندمتری ترمودوربین می رسد

دو گراز وحشی که ترمودوربین توانسته است تصویر آنها را در آب نیز بگیرد

یگ گراز وحشی به طرف رودخانه می رود

دو آهوی ماده به نقطه هدف دوربین نگاه می کنند

گروهی از گوزنهای کوچک درحال عبور

رنگ آبی دماهای پایینتر و رنگهای زرد به بالا دماهای بالاتر را نشان می دهند

جوجه تیغی که می گذرد

خرگوش کوچک در تاریکی استراحت می کند

گزار وحشی به طرف ترمودوربین می آید

محققان اطمینان دادند که این حیوان به هیچ وجه خشن نیست بلکه تنها پرخور است