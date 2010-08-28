انتقاد عباسپور از عدم حضور دانشجو در مجلس/ دلیل دانشجو برای غیبت در مجلس

نورالله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر از لغو متوالی حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جلسات روزهای اخیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر داد و گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات قصد دارد در یک جو تعاملی و طی گفتگویی صمیمی با وزیر علوم موضوعات را دنبال کند اما دو بار متوالی است که وزیر در جلسات از قبل هماهنگ شده کمیسیون حاضر نمی شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دلایل وزیر علوم برای عدم حضور در جلسه کمیسیون آموزش که به طور مکتوب ارائه شده است را کافی ندانست و در اعلام جزئیات این دلایل گفت: وزیر علوم در نامه ای عنوان کرده است "جلسه کمیسیون آموزش با دیگر جلسات تداخل داشته، از قبل در جریان نبودم، در اسرع وقت به کمیسیون می آیم، موضوعات را با هم (وزارت علوم و کمیسیون آموزش مجلس) دنبال می کنیم، با نمایندگان جلسات مختلفی داشته ام، این طور نیست که نسبت به نمایندگان بی اعتنا باشم."

حیدری همچنین از نامه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات به وزیر علوم خبر داد و گفت: نامه رئیس کمیسیون آموزش به وزیر علوم مکاتبه ای اعتراض گونه بود که به وزیر یادآور می شد چرا نسبت به دعوت های کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به این شکل عمل می کند.

وی در تشریح جزئیات نامه عباسپور به وزیر علوم گفت: دکتر عباسپور در این نامه آورده بود "انتظار است وزرا وقتی از قبل برای حضور در کمیسیون دعوت می شوند به این دعوت توجه داشته باشند تا پیگیری مطالبات فی مابین در یک جو تعاملی و صمیمانه صورت گیرد. بدیهی است چنانچه این نوع رفتار بین وزیر و کمیسیون پدید نیاید مجبور به استفاده از ساز و کار و ظرفیت آئین نامه داخلی مجلس هستیم."

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس به ترتیب از تذکر، سئوال و استیضاح به عنوان سه مرحله استفاده از ظرفیت آئین نامه داخلی مجلس در ارتباط با وزرا نام برد.

به گزارش مهر، بازنشستگی اساتید و تغییر رؤسای دانشگاهها از موضوعاتی بودند که مقرر بود سه شنبه 2 شهریور ماه با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مورد بررسی قرار گیرند اما وزیر علوم حضور خود در جلسه مربوطه را لغو کرده است.

کامران دانشجو در آخرین سه شنبه مرداد ماه 89 مقرر بود با حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره موضوعاتی نظیر بررسی علل تأثیر معدل به جای نمرات دروس در کنکور در سال 89 و وضعیت اجرای قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها پاسخگو باشد اما در این جلسه نیز حاضر نشده بود.