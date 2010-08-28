آینده مبهم سرزمین فراعنه/ مصریها به زندگی بدون مبارک می اندیشند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی به قلم "رابرت فیسک" درباره بیماری شدید "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر و آینده مصر نوشت: واقعیت این است که رئیس جمهوری مصر پس از عمل جراحی کیسه صفرا در بیمارستان هایدلبرگ آلمان در وضعیت نامساعد جسمانی قرار دارد که هیچ جانشینی برای خود انتخاب نکرده است و بسیاری از مصری ها خواهان مرگ حسنی مبارک نه به دلایل شخصی بلکه به دلیل ایجاد تغییری سیاسی در کشور هستند.

ایندیپندنت در ادامه می نویسد: آیا "جمال مبارک" یا "عمر سلیمان" رئیس سازمان اطلاعات مصر به عنوان جانشین حسنی مبارک انتخاب خواهد شد یا نه؟ رئیس جمهوری مصر به مردم کشور خود گفته است که تنها خداوند می داند رئیس جمهوری آتی کیست.

به نوشته ایندیپندنت، همچون عراقی ها که تحت تحریم های شورای امنیت قرار دارند و همیشه غرب امیدوار به براندازی حکومت "صدام حسین" بود، بسیاری از مصری ها خسته تر از آن هستند تا علیه رژیم قیام کنند و بیشتر به نجات خانواده خود از فقر و گرسنگی فکر می کنند تا سوءاستفاده از فردی که آنها را در چنین اوضاع اسفناکی رها خواهد کرد.

این روزنامه انگلیسی در ادامه با اشاره به دوران ریاست جمهوری جمال مبارک در صورت پیروزی در انتخابات و مشکل اصلی سر راه وی می نویسد: در صورت پیروزی جمال مبارک در انتخابات ریاست جمهوری، بیشتر مصری ها احساس می کنند که هیچ تغییر سیاسی یا ساختاری در کشوشان ایجاد نشده و همچنان فقر در مصر مشاهده می شود.

به نوشته ایندیپندنت، در ماههای اخیر شکایت از دولت به دلیل فساد گسترده در کشور و بی توجهی به حقوق بشر افزایش یافته است. همچنین انتقادهای گسترده ای از توافقنامه جدید مصر با شرکت های نفتی در خصوص تقسیم سود حاصل از اکتشاف نفت در بیابان ها وجود دارد زیرا بر اساس این توافقنامه سرمایه گذاران خارجی سود بیشتری را از این توافقنامه از آن خود می کنند تا دولت مصر.

رابرت فیسک معتقد است که رئیس جمهوری مصر در وضعیت نامساعد جسمانی قرار دارد و هیچ جانشینی را برای خود ندارد و آینده ای نامعلوم در انتظار مصری ها است، بطوریکه مردم این کشور برای زندگی پس از مرگ حسنی مبارک آماده می شوند.

مبارک در زمان بستری شدن در بیمارستان هایدلبرگ آلمان 3 هفته اختیارات ریاست جمهوری را به "احمد نظیف" نخست وزیر این کشور واگذار کرده بود. مبارک 83 ساله بعد از بازگشت به مصر بیش از یک ماه نیز در شرم الشیخ به استراحت پرداخت و پس از طی دوره نقاهت فعالیت های سیاسی خود را از سر گرفت وی از سال 1981 تاکنون برای 5 دوره متوالی ریاست جمهوری مصر را بر عهده دارد.