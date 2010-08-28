به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدمهدی اسماعیلی جمعه شب در جلسه ستاد بحران حوادث استان اصفهان با اشاره به سیل اخیر در پاکستان اظهار داشت: پاکستان برای جمهوری اسلامی ایران یک همسایه و منطقهای ایدئولوژیک به حساب میآید.
وی با بیان اینکه این سیل یک فاجعه انسانی است، افزود: مسئولان و مردم کشور ایران حس تعاون و نوعدوستی بسیار بالایی دارند و همسایه مسلمان خود را تنها نمیگذارند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان تصریح کرد: اصفهان با فرهنگ و تمدن بالا و عظمت انقلابی، باید در کمکرسانی به مردم سیلزده پاکستان پیشتاز باشد.
وی ادامه داد: در چند روز آینده یک کاروان بزرگ از کمکهای مردم اصفهان به سوی پاکستان ارسال میشود.
اسماعیلی بیان داشت: در ابلاغیه وزیر کشور نیز به جمعآوری کمکهای مردمی از سوی دستگاهها و ارگانهای دولتی در استانها تاکید شده است.
وی با اشاره به اینکه قابلیتهای فنی و اجرایی خوبی در اصفهان وجود دارد، افزود: اصفهان آمادگی خود را برای کمک به سیلزدگان و بازسازی مناطق آسیبدیده اعلام میکند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: مدیران و کارمندان دولت میتوانند به صورت دلخواه یک یا چند روز از حقوق خود را برای کمک به مردم پاکستان بپردازند.
