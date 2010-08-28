۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۳۰

در چند روز آینده؛

کاروان کمکهای اصفهانیها به سیل‌زدگان پاکستان اعزام می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان گفت: در چند روز آینده یک کاروان بزرگ از کمک‌های غیرنقدی مردم اصفهان به سوی پاکستان ارسال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدمهدی اسماعیلی جمعه شب در جلسه ستاد بحران حوادث استان اصفهان با اشاره به سیل اخیر در پاکستان اظهار داشت: پاکستان برای جمهوری اسلامی ایران یک همسایه و منطقه‌ای ایدئولوژیک به حساب می‌آید.

وی با بیان اینکه این سیل یک فاجعه انسانی است، افزود: مسئولان و مردم کشور ایران حس تعاون و نوعدوستی بسیار بالایی دارند و همسایه مسلمان خود را تنها نمی‌گذارند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان تصریح کرد: اصفهان با فرهنگ و تمدن بالا و عظمت انقلابی، باید در کمک‌رسانی به مردم سیل‌زده پاکستان پیشتاز باشد.

وی ادامه داد: در چند روز آینده یک کاروان بزرگ از کمکهای مردم اصفهان به سوی پاکستان ارسال می‌شود.

اسماعیلی بیان داشت: در ابلاغیه وزیر کشور نیز به جمع‌آوری کمکهای مردمی از سوی دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی در استان‌ها تاکید شده است.

وی با اشاره به اینکه قابلیتهای فنی و اجرایی خوبی در اصفهان وجود دارد، افزود: اصفهان آمادگی خود را برای کمک به سیل‌زدگان و بازسازی مناطق آسیب‌دیده اعلام می‌کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: مدیران و کارمندان دولت می‌توانند به صورت دلخواه یک یا چند روز از حقوق خود را برای کمک به مردم پاکستان بپردازند.

