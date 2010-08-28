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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۱۷

ابوالحلاج به مهر خبر داد:

وضعیت اعتبارات دانشگاههای علوم پزشکی با اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها

وضعیت اعتبارات دانشگاههای علوم پزشکی با اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها

مدیرکل بودجه وزارت بهداشت درخصوص نحوه اعتبارات دانشگاههای علوم پزشکی در زمان اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: براساس قانون بخشی از منابعی که در اثر هدفمند کردن یارانه آزاد می شود به دانشگاهها بازپرداخت خواهد شد.

مسعود ابوالحلاج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موضوع هدفمند کردن یارانه ها بحثی اجتماعی است که به تمامی مباحث می پردازد در این پروژه یک بخش به بازپرداخت منابع اختصاص دارد که بخشی از این بازپرداخت به دانشگاه ها اختصاص می یابد.

وی اضافه کرد: بر اساس ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت پس از آزاد شدن قیمت ها منابعی در اختیار خواهد داشت که بر اساس این ماده قانونی بخش قابل توجهی از این منابع به حوزه های خدماتی اختصاص پیدا می کند.

مدیرکل بودجه وزارت بهداشت اظهار داشت: هنوز جزئیات کاملی از این موضوع و چگونگی تخصیص این منابع مشخص نشده است اما آنچه مشخص است این است که دانشگاهها، خوابگاهها و سایر حوزه های ارائه خدمات از این اعتبارات سهمی خواهند داشت.

به گزارش مهر، پیش از این دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت در گفتگو با مهر درباره تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر دانشگاههای علوم پزشکی گفته بود: میزان این تاثیرات به وزارت اقتصاد ارائه شده تا زمانی که یارانه ها هدفمند شده و اعتباراتی از این بخش ذخیره می شود، بخشی از آن به حوزه سلامت اختصاص داده شود.

وحیددستجردی یادآور شده بود: تمام این هزینه ها به صورت مشخص برای وزیر اقتصاد ارائه شده که بتوان از مسیر قانون هدفمند شدن یارانه ها و اعتباری که ذخیره می شود به دانشگاههای علوم پزشکی کمک کرد تا هزینه ها افزایش نیابد.

کد مطلب 1141463

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