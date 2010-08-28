تصویربرداری رویای شیرین در کرمانشاه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، گروه تصویربرداری تا چهار روز دیگر در یکی از روستاهای کرمانشاه مستقر هستند و سید عباس موسوی و فریبا صادقیان و جمعی دیگر از بازیگران بومی کرمانشاهی در مقابل دوربین فرهاد مافی به ایفای نقش خواهند پرداخت.

سپس گروه برای بازسازی مناطق جنگی وارد شهرک دفاع مقدس می شوند و در ادامه تصویربرداری، علی رضا اوسیوند دیگر بازیگر این پروژه به گروه اضافه خواهد شد.

رویای شیرین به سفارش معاونت سیمای شبکه استانی زاگرس و عوامل حرفه ای تلویزیون جهت پخش از شبکه استانی کرمانشاه ساخته می شود و داستان زنی را به نام شیرین روایت می کند که در بستر بیماری افسردگی است و پس از ورودش به کرمانشاه وآشنایی اش با مادر شهیدی در روستا خاطراتی برای او زنده می شوند که زندگی را دست خوش اتفاقی می کند.

از دیگرعوامل رویای شیرین می توان به سعید سعدی تهیه کننده، محمد رحمانی نویسنده وکارگردان، فرهاد مافی مدیر تصویربردار ونورپرداز، سعید بجنوردی صدابردار، سهیل بیرقی دستیار اول کارگردان وبرنامه ریز، امید جزینی دستیار دوم کارگردان،علی مربی طراحی گریم، حسین اردستانی طراح صحنه و ابراهیم شیروانی تدارکات نام برد.

سید عباس موسوی، علیرضا اوسیوند، فریبا صادقیان و توران یاقوتی نیز در این تله فیلم ایفای نفش می کنند.