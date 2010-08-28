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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۰۰

91 طرح عمرانی در اراک آماده بهره برداری شد

91 طرح عمرانی در اراک آماده بهره برداری شد

اراک - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان اراک گفت: 91 طرح عمرانی و خدماتی برای راه اندازی در هفته دولت در اراک آماده بهره برداری شد.

محمد حسن آصفری  در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این طرحها شامل آب رسانی به روستاها، نوسازی مدارس ، آموزشی، مبلمان شهری ، مسکن و شهرسازی ، میراث فرهنگی و ایثارگران است.

وی گفت: امروز نیز به مناسبت گرامیداشت هفته دولت 20 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد واگذار شد و جایگاه" سی ان جی" جمال آباد نیزبا هزینه ای بالغ بر 40 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
 
وی افزود: همچنین در راستای ساماندهی قبور مطهر شهدای اراک ، اعتباری بالغ بر پنج میلیارد رریال به این موضوع اختصاص یافت که عملیات اجرایی این طرح به زودی آغاز خواهد شد.
 
کد مطلب 1141468

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