91 طرح عمرانی در اراک آماده بهره برداری شد

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این طرحها شامل آب رسانی به روستاها، نوسازی مدارس ، آموزشی، مبلمان شهری ، مسکن و شهرسازی ، میراث فرهنگی و ایثارگران است.

وی گفت: امروز نیز به مناسبت گرامیداشت هفته دولت 20 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد واگذار شد و جایگاه" سی ان جی" جمال آباد نیزبا هزینه ای بالغ بر 40 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی افزود: همچنین در راستای ساماندهی قبور مطهر شهدای اراک ، اعتباری بالغ بر پنج میلیارد رریال به این موضوع اختصاص یافت که عملیات اجرایی این طرح به زودی آغاز خواهد شد.

