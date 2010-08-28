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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۴۱

"دوستی از جنس آتش" آماده نمایش شد

"دوستی از جنس آتش" آماده نمایش شد

فیلم سینمایی "دوستی از جنس آتش" به کارگردانی مرحوم امیر قویدل با پایان مراحل فنی آماده نمایش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان مراحل فنی بلاخره آخرین ساخته مرحوم امیر قویدل برای نمایش در سینماها آماده شد، "دوستی از جنس آتش" که پیشتر "بار هستی" نام داشت در نوبت اکران است و نگین شهر فیلم آن را پخش می‌کند.

"دوستی از جنس آتش" داستان دختری به نام هستی است که در بیمارستان کار می‌کند و مسائل عجیبی برایش اتفاق می‌افتد.‌ سارا خوئینی‌ها، ایرج نوذری، ناصر ممدوح، آنیتا قالیچی، محمد ابهری، ویدا شهشهانی، مجتبی جمشیدی، اصغر بیچاره و فاطمه شاکری بازیگران این فیلم هستند.

سایر عوامل "دوستی از جنس آتش" عبارتند از نویسنده: سیروس رنجبر، بازنویسی: ج. قزل‌ایاق، محمدرضا محمدهادی، فیلمبرداری: رضا مهاجر، طراح چهره‌پردازی: حسین صالحیان، طراح صحنه و لباس: لیلا نقدی، مدیرتولید: رضا نوروزی، عکاس: رضا مهاجر، مجری طرح: جعفر پهلوان‌نشان، سرمایه‌گذار: مهوش تاج‌بخش، محصول نگین شهر فیلم.
 
مرحوم امیر قویدل فیلم‌های چون "رخساره"، "برنج خونین"، "دل‌نمک"، "بندر مه‌‌آلود" و "ترن" را کارگردانی کرده بود.
 

کد مطلب 1141472

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