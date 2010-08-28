به گزارش خبرگزاری مهر، مجتهده زهره صفاتی در نشست بررسی مسائل فقهی زنان که در سالن شهید مفتح بخش حوزوی هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شد گفت: یکی از مهم ترین مسائلی که در حوزه های علمیه مورد غفلت قرار گرفته بحث بیان مسائل فقهی در مورد زنان است. در حالی که اگر آیات الاحکام قرانی در حوزه زنان را مورد بررسی قرار دهیم و به طور جدی به آن بپردازیم شاید بخش از معضلات اجتماعی ما در این حوزه مرتفع شود.

صفاتی در این نشست با اشاره به نقش مهم احکام و فرایض الهی در قرآن کریم به لطافت احکام در قرآن اشاره کرد و گفت: احکام شرعی نوعی لطف الهی است که شامل حال بندگان شده است. اگرچه این تکالیف با زحمت و مشقت همراه است، اما این تکلیف نتیجه ای جز لقاء به خداوند ندارد .

وی تصریح کرد: انجام فرایض الهی انسان را به توسعه درونی می رساند و به نظر من این احکام زمینه توسعه وجودی در انسان را احیاء می کند ضمن اینکه اعمال انسانها زمینه سازندگی شخصیت آنها را نیز فراهم می کند و می تواند علاوه بر اینها در شخصیت باطنی او نیز تأثیر داشته باشد .

این پ‍ژوهشگر علوم حوزوی در بخش دیگری از صحبتهای خود به اهمیت مسئله احکام در حوزه زنان نیز اشاره کرد و از ناکافی بودن فعالیتها فقهی دراین زمینه انتقاد کرد.

براساس اظهارات وی، بررسی احکام قرآنی در حوزه زنان در مقطع فعلی نیازی اساسی است اگر چه فقهای ما و در این رابطه آثار و تألیفات بسیار ارزشمندی از خود بر جای گذاشته اند اما به نظر می آید این فعالیتها در زمان فعلی کافی نیست و باید تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

زهره صفاتی با برشمردن نکات متعدد احکام زنان در قرآن به مسئله نکاح و انحلال نکاح در قرآن اشاره کرد و یادآور شد: این موضوع یکی از مهم ترین و چالش برانگیز ترین مشکلاتی است که در جامعه ما وجود دارد که می توان بر اساس آیات قرآنی به رفع آنها پرداخت.