امینی در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش "بخت خفته" نوشته خودم برگرفته از قصه‌ای فولکلور است که قصه پر تکراری است و در مناطق مختلف ایران وجود دارد. "بخت خفته" روایت آدمی است که به دنبال بخت‌اش است تا آن را بیدار کند. این نمایش را به عنوان نمایشی برای گروه سنی کودک و نوجوان ارائه داده‌ام و قرار است آبان‌ماه سال جاری در تالار هنر به صحنه ببرم.



وی با اشاره به استفاده از شیوه‌های اجرای نمایش ایرانی در اجرای "بخت خفته" افزود: به دلیل استفاده از این شیوه‌ها این نمایش می‌تواند پذیرای مخاطبان بزرگسال نیز باشد. بنابراین شاید که "بخت خفته" را در تماشاخانه سنگلج به صحنه ببریم.



امینی درباره گروه بازیگری نمایش "بخت خفته" گفت: دوست دارم در این کار از هنرمندانی چون محسن تنابنده،‌ و شهرام عبدلی که از بازیگران پیشین گروه تئاتر کودک و نوجوان ما بودند و با هم آثاری چون "خرس و چشمه" و "حسنک کجایی" را به صحنه بردیم، استفاده کنم. البته هنوز این امر به قطعیت نرسیده است.



رحمت امینی چندی پیش نمایش "کا" نوشته سیاوش پاکراه را در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.



