شرکت تامین سرمایه تعاون در کشور تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محسن نبوی صبح شنبه در نشست آشنایی مدیران شرکت‌های تعاونی آذربایجان‌شرقی در اداره کل تعاون استان افزود: این شرکت به منظور تسهیل امور سرمایه‌گذاری و افزایش سهم بخش تعاون در بخش‌های سرمایه‌گذاری کشور تاسیس می‌شود.

وی ادامه داد: شرکت‌های تامین سرمایه مدرن‌ترین شیوه در امور مالی دنیاست که هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته سهم بسزایی در امور سرمایه‌گذاری آن کشورها دارند.

نبوی اضافه کرد: این نوع شرکتها نه بانک هستند و نه یک شرکت سرمایه‌گذاری صرف، بلکه اصولا ایشرکت های تامین سرمایه با بازارهای سرمایه در ارتباط هستند.

وی تاکید کرد: فعالیت شرکت تامین سرمایه تعاون زیر بازار سرمایه و زیر نظر سازمان بورس اوراق و بهادار کشور خواهد بود.

وی شرکت‌های تامین سرمایه را پلی ارتباطی بین متقاضیان سرمایه و عرضه کنندگان سرمایه خواند و تاکید کرد: تفاوت این ساختار با ساختار بانکی این است که عرضه و تقاضای سرمایه از طریق بازار بورس و اوراق بهادار و برگه سهام صورت می‌گیرد.

مشاور مدیر عامل بانک توسعه تعاون در خصوص ترکیب هیئت موسس این شرکت گفت: با توجه به اینکه در مراحل ابتدایی تاسیس شرکت تامین سرمایه تعاون در کشور هستیم ترکیب پیشنهادی برای هیئت موسس بانک توسعه تعاون، صندوق کارکنان وزارت تعاون و اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی استانی و فرا استانی در نظر گرفته شده‌اند.

وی تاکید کرد: هر یک از شرکت‌های تعاونی برای سهامدار شدن در این شرکت می‌توانند با ادارات کل تعاون استان‌ها تماس حاصل کنند و ابراز تمایل خود را برای این عضویت اعلام دارند.

نبوی با بیان اینکه تلاش می‌شود این شرکت با مشارکت بخش تعاون تاسیس شود، افزود: در حال حاضر شرکتهای غیر‌تعاونی نیز برای خرید سهام این شرکت اعلام آمادگی کرده‌اند اما اولویت با شرکت‌های تعاونی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دو شرکت تامین سرمایه در کشور تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، اظهار داشت: امدواریم با تاسیس شرکت تامین سرمایه تعاون گامی بلند در مسیر دستیابی به سهم 25 درصدی این بخش از اقتصاد ملی برداریم.

نشست آشنایی با تاسیس شرکت تامین سرمایه تعاون، نخستین نشست از سلسله نشست‌های آشنایی تعاونگران با این شرکت بود که قرار است در سطح کشور برگزار شود و آذربایجان شرقی در این امر پیشگام شد.