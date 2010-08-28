تنها 10 درصد هدف گذاری صادراتی آذربایجان غربی تحقق یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسن انتظار صبح شنبه در مراسم افتتاح فاز اول پایانه مرزی سرو عدم کافی بودن جوایز صادراتی نسبت به کشورهای منطقه، بالا بودن تعرفه ها را از جمله مشکلات تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان و مهمترین دلیل عدم تحقق هدف گذاری صادراتی استان دانست.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد بازوی امنیت کشور بوده و نجات و آسایش کشور به میزان توسعه اقتصادی آن بستگی دارد، بیان داشت: وجود ناوگان حمل و نقل مناسب، گسترش راه های ارتباطی و احداث پایانه ها و ایجاد امکانات در نقاط صفر مرزی از جمله ابزارهای توسعه اقتصادی بوده که باید نسبت به آنها توجه شود.

فعالیت 431 شرکت بین المللی حمل و نقل بار و مسافر در آذربایجان غربی

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های مرزی آذربایجان غربی نیز در این مراسم با اشاره به همسایگی آذربایجان غربی با سه ترکیه، عراق و نخجوان، بیان داشت: هم اکنون هفت پایانه هوایی، ریلی و مرزی در استان بصورت رسمی فعال بوده که از این تعداد مرز کیله دارای مجوز شورای عالی امنیت ملی بوده و بزودی فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد.

بابک طالبی قرار گرفتن آذربایجان غربی در مسیر کریدور شمال - جنوب و غرب به شرق کشور را پتانسیل و موقعیت استراتژیکی استان جهت ورود به بازار خاورمیانه و اروپا عنوان کرد و بیان داشت: فعالیت 24 شرکت و 400 نمایندگی بین المللی حمل و نقل بار و مسافر و هفت شرکت مسافربری بهترین زیر ساختهای تحقق این امر در استان است.

وی با اشاره به برقراری سرویس های منظم وان، آنتاکیه و اربیل و غیر منظم سوریه، نخجوان، ارمنستان و آذربایجان، اظهار داشت: در این راستا در بین استانهای مرزی کشور رتبه اول به استان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه مرز سرو از سال 1341 فعال بوده و از قدیمی ترین مرزهای زمینی کشور محسوب می شود، ادامه داد: متاسفانه عدم آشنایی صاحبان کالا و عدم اعتماد تجار به این مسیر به دلیل کوهستانی بودن منطقه تا سال 85 اجازه خود نمایی به این مرز را نمی داد.

این مسئول با اشاره به اینکه از اواخر اسفندماه سال 85 احیا، توسعه و رونق این مرز در دستور کار قرار گرفت، بیان داشت: در این راستا راه اندازی شبکه آنلاین حمل و نقل، اخذ عوارض 10 درصد برای اولین بار در کشور، صدور اجازه نامه خروج ناوگان حمل و نقل بار از ایران، ارائه مجوز بارگیری به ناوگان ترکیه را از جمله اقدامات انجام شده در این راستا عنوان کرد.

طالبی از خروج یک هزار و 23 کامیون حامل بار طی پنج ماه گذشته از این مرز به کشور ترکیه خبر داد و خاطرنشان کرد: همچنین روزانه با عبور و مرور 60 دستگاه اتوبوس رتبه اول صادرات چمدانی کشور در بین سایر استانها را بدست آورده ایم.

وی مرز سرو را تنها مرز زمینی دارای ساختمان اداری کمرگ در کشور عنوان کرد و گفت: فاز دوم ساماندهی پایانه مرزی سرو که هم اکنون مراحل مطالعاتی آن پایان یافته تا پایان امسال آغاز می شود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های مرزی آذربایجان غربی ایجاد دو معبر عبور به عرض 15 متر، تخیب سالن اداری فعلی، آسفالت باقیمانده مسیر ارتباطی، ترفیع دیوارهای محوطه، احداث پاویون و سالن مسافربری و احداث دو دستگاه پل با هماهنگی مرزبانی و وزارت امور خارجه را از جمله طرحهای فاز دوم این طرح عنوان کرد.

هدف گذاری صادرات به ترکیه باید سالانه به 40 میلیارد دلار برسد

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری آذربایجان غربی هم در این آئین با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای بی نظیر استان در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی و معدنی، گفت: در این راستا باید هدف گذاری صادرات سالانه به کشور ترکیه را از 20 به 40 میلیارد دلار در طول یک سال برسانیم.

ابراهیم حقجو با بیان اینکه هم اکنون 50 درصد صادرات استان به کشورهای همسایه از طریق مرز تمرچین پیرانشهر انجام می شود، اظهار داشت: در راستای توسعه صادرات غیر نفتی استان هم اکنون پایانه مرزی تمرچین، صنم بلاغی در دست احداث هستند.

وی از برنامه ریزی جهت برقراری پرواز به کشورهای سوریه، ترکیه، دوبی و لبنان خبر داد و خاطر نشان کرد: توسعه صادرات غیر نفتی و جذب سرمایه گذاریهای خارجی محورهای عملیاتی توسعه پنج ساله کشور قرار گرفته اند.

فاز اول طرح جامع پایانه مرزی سرو با احداث ساختمانهای تجاری، اداری، انبار و محوطه با هزینه کرد 40 میلیارد ریال اعتبار که عملیات اجرایی آن از سال 87 آغاز شده صبح امروز با حضور مسئولان استانی افتتاح شد.

پایانه مرزی سرو در مرز ایران و ترکیه در فاصله 55 کیلومتری شهر ارومیه و در نزدیکی شهرک سرو واقع شده و به عنوان نزدیکترین راه ارتباطی و دروازه ورود ایران به اروپا محسوب می شود.