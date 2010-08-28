آندرانیک تیموریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیتش گفت: تیم جدیدم هنوز مشخص نیست اما قطعا ظرف دو روز آینده تکلیفم روشن ‌می‌شود. همه چیز برای حضورم در بلکبرن مهیا بود اما برخی اتفاقات مانع پیوستنم به این تیم شد و در این مدت پیشنهادات دیگری را بررسی کردم.

هافبک ملی‌پوش کشورمان در خصوص پیشنهادی که برای انتخاب پیش‌رو دارد، اظهار داشت: چون چیزی قطعی نشده ترجیح می‌دهم اسم تیمی را نبرم. دو پیشنهاد جدی دارم که ظرف روزهای آینده یکی از آنها را انتخاب می‌کنم. اگر در این چند روز هم نامی از تیمی به میان آمده، صحبت مدیربرنامه‌هایم بوده و من نام هیچ تیمی را نیاوردم.

وی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد استقلال چقدر جدی است؟، گفت: همانطور که گفتم همه‌چیز را به عهده مدیربرنامه‌هایم گذاشته‌ام و انشاالله بزودی تکلیف این قضیه روشن می‌شود. پیشهاد استقلال را تکذیب نمی‌کنم اما هر تیمی که بهترین شرایط را داشته باشد، انتخاب می‌کنم.

این در حالی است که گفته می‌شود مدیربرنامه‌های آندرانیک تیموریان برای مذاکره با مسئولان باشگاه استقلال دیداری با فتح‌الله‌زاده خواهد داشت.