رایانه های مدارس عراق حراج شد / فروش محموله 2 میلیون دلاری زیر قیمت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه ارتش آمریکا ارزش این محموله اهدایی آمریکا به مدارس عراق 1.9 میلیون دلار اعلام شده است که مقام عراقی در یک حراج علنی آن را تنها به قیمت 50 هزار دلار به فروش رسانده است.

بر این اساس، این محموله حامل رایانه هایی برای مدارس عراق در استان "بابل" بوده است که از سوی آمریکا خریداری شده بود. اما یک مسئول عراقی در منطقه "ام القصر" (بندر جنوبی عراق) قبل از رسیدن محموله به بابل آنرا در یک حراجی به فروش گذاشته و 50 هزار دلار به جیب زده است.

با وجود اینکه تا کنون نام این مسئول عراقی منتشر نشده اما تحقیقاتی در این زمینه آغاز شده است.