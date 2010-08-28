به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضا‌زاده در مورد هدفگذاری فدراسیون برای مسابقات جهانی آنتالیا گفت: هر چند هنوز با رکوردهای جهانی فاصله داریم اما باید بگویم رکوردهای ملی پوشان نسبت به گذشته بهبود یافته و امیدواریم بتوانیم نتایج خوبی در مسابقات جهانی آنتالیا کسب کنیم. البته هدف اول ما در مسابقات جهانی کسب سهمیه المپیک 2012 لندن است و پس از آن به مدال‌آوری را توجه می‌کنیم.



وی در مورد شانس‌های کسب مدال ایران در مسابقات جهانی آنتالیا گفت: ما در دسته 77 کیلوگرم کیانوش رستمی را داریم که تنها 19سال دارد و اخیرا در مسابقات جهانی جوانان سه مدال طلای با ارزش را کسب کرده است. ضمن اینکه در دسته فوق سنگین نیز رکوردهای خوبی توسط بهداد سلیمی زده شده که شانس ما را برای کسب مدال بیشتر می‌کند.



سرپرست فدراسیون وزنه برداری در ادامه با اشاره به موفقیت های کسب شده در زمان تصدی خود بر فدراسیون وزنه‌برداری افزود:‌ علی رغم اینکه در ماههای گذشته با مشکلات زیادی دست به گریبان بودیم ولی توانستیم در رقابت های جوانان جهان در بلغارستان 3 مدال طلا و یک مدال برنز و در المپیک سنگاپور یک مدال طلا به دست بیاوریم و امیدواریم که در رقابت های جهانی آنتالیا این روند ادامه داشته باشد.



رضازاده در پایان در مورد حضور خود در پست سرپرستی فدراسیون گفت: من 18سال در وزنه برداری بوده ام و به تمام زیر و بم کار واقف هستم. ضمن اینکه فرد با تجربه ای مثل داراب ریاحی که مدت ها در سمت دبیر و نایب رییس فدراسیون انجام وظیفه کرده است در کنار من حضور دارد. در این شرایط امیدوارم که مردم و رسانه ها ما را یاری کنند تا بتوانیم در ارتقای سطح وزنه برداری ایران موفق باشیم.



مسابقات جهانی آنتالیا اواخر شهریورماه در ترکیه برگزار خواهد شد.