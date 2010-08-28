زلزله دیشب در مازندران خساراتی نداشته است

رضا کیوان پور صبح شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: به واسطه اینکه کانون زلزله در استان سمنان در منطقه کویری بوده 70 تا 80 درصد منازل آن منطقه را به میزان 500 خانه را تخریب کرده است.

وی خاطر نشان کرد: نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان سمنان تاکنون هیچ درخواستی از استانهای مازندران و تهران برای امداد رسانی نکردند.

کیوان پور با اشاره به اینکه مازندران آمادگی کامل برای امداد رسانی به زلزله زدگان سمنانی را دارد، تصریح کرد: به واسطه اینکه سلسله جبال البرز در مسیر گسل زلزله است معمولا نیروهای امدادی این استانها در آماده باش بسر می برند.

به گزارش مهر، زلزله 5.9 ریشتری ساعت 23.57 دقیقه جمعه شب بخشهای از مناطق مرکزی مازندران، سمنان، گلستان و شمال استان تهران را لرزاند. کانون این زمین لرزه منطقه دشت کویر در دامغان بوده است.

وزیر کشور صبح امروز به همراه مسئولان سازمان مدیریت بحران و جمعیت هلال احمر به مناطق زلزله زده اعزام شدند.