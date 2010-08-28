جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس استان تهران فراخوان داد

رحیم مخدومی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین اظهار داشت: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران به منظور شناسایی استعدادها و ایجاد رقابت سالم درمیان اقشار مردم و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، اقدام به برگزاری اولین جشنواره خاطره نویسی در محدوده جنوب شرق استان نموده است.

وی افزود: این اقدام فرهنگی و ادبی در جهت ایجاد نهضت خاطره نگاری و با اهداف تقویت پایگاه خاطره نویسی، جمع آوری خاطرات رزمندگان و اقشار مردم، شناسایی و ترغیب اهل قلم و ثبت و چاپ آثار فاخر برگزار می شود.

بخشهای مختلف جشنواره

این مسئول در تشریح بخش های مختلف جشنواره گفت: این جشنواره در دو بخش خاطرات من و خاطرات دیگران است.

وی افزود: در بخش خاطرات من، خاطرات رزمندگان، آزادگان و جانبازان در قالب خاطرات شخصی آنها از وقایع و جریاناتی که در آن حضور داشته اند، مورد بررسی قرار می گیرد.

مخدومی ادامه داد: در همین بخش، خاطرات مردمی از پشت جبهه و شبهای بمباران و ... نیز بررسی می شود که نویسنده خاطره به مکتوب کردن آن دسته از خاطراتی می پردازد که مستقیم یا غیرمستقیم با جریان دفاع مقدس مرتبط است.

وی افزود: بخش خاطرات دیگران نیز شامل دو دسته است که دسته اول مربوط به خاطرات خانواده ها، دوستان، اقوام و همرزمان شهدا است و در این بخش، محور اصلی خاطره یکی از شهداست و نویسنده خاطر به مکتوب کردن خاطرات شخصی خود در ارتباط مستقیم با شخص مورد نظر می پردازد و اشاره به مشخصات کامل شهید، زمانن و محل شهادت در این بخش ضروری است.

دبیرعلمی اولین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران، دسته دوم خاطرات دیگران را خاطرات دوستان، اقوام وآشنایان ایثارگران (رزمندگان، آزادگان و جانبازان) جنگ تحمیلی عنوان کرد و افزود: شرکت کننده در این بخش، فردی محسوب می شود که برای ثبت خاطره، خاطرات یکی از شرکت کنندگان در دفاع مقدس را مکتوب کرده و اشاره به مشخصات راوی خاطره، زمان و مکان رخ دادن خاطره در این بخش ضروری است.

مخدومی تأکید کرد: محدودیت سنی برای شرکت کنندگان در این بخش وجود ندارد و تقدیر از خاطرۀ برگزیده در این بخش، شامل خاطره گو و ثبت کننده خاطره خواهد شد.

شرایط آثار ارسالی

وی در خصوص شرایط آثار ارسالی گفت: ثبت کننذگان خاطره، موقع نوشتن یا گفتن خاطره باید سه اصل مهم عدم فراموشی نام مکان وقوع خاطره، زمان وقوع، اسامی افراد و اشیاء مرتبط با واقعه را رعایت کرده و سندیت و اعبتار خاطره را تا حد امکان با ارائه اسناد و مدارک شامل عکس، نامه، وصیت نامه، یادداشت، مدارک شخصی، برگه مأموریت و ...قوت بخشند.

دبیرعلمی جشنواره خاطرنشان کرد: موضوع خاطره باید جذاب، تازه و تأثیرگذار بوده و فرهنگ جهاد، ایثار و ارزشهای دفاع مقدس و ارزشهای انسانی را تبیین و ترویج کند.

وی افزود: شیوه نگارش خاطرات باید به نثر روان بوده و اصطلاحات گنگ، گویاسازی شود؛ فضای خاطره و اشخاص به خوبی توصیف شوند و به اصل خاطرات چیزی افزوده یا از آن، کاسته نشود.

مخدومی تأکید کرد: برای سوژۀ خاطرات، دورۀ زمانی خاصی مدنظر نیست، لذا خاطرات کردستان و مقدمات جنگ تا پایان دفاع مقدس و حوادث پشت جبهه و شبهای بمباران را شامل می شود.

وی افزود: خاطرات می تواند حداقل دو صفحه یک طرفه A4 و حداکثر 10 صفحه باشد و می تواند با تقسیم بندی موضوعی یا مکانی و زمانی و ... به خاطرات خرد و محدود تبدیل شود؛ بنابراین، یک خاطره مفصل و طولانی را می توان در قالب چندین خاطره ارائه کرد و محدودیتی برای تعداد خاطراتی که یک فرد ارسال می کند، وجود ندارد.

نحوه ارسال آثار

دبیر علمی اولین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس با تأکید بر اینکه خاطرات خارج از محدوده جنوب شرق استان تهران شامل شهرستانهای ورامین و پاکدشت و قیامدشت مورد بررسی قرار نمی گیرند، اظهار داشت: مشخصات خاطره گو و ثبت کننده خاطره باید در قالب فرم فراخوان و به پیوست هر کدام از خاطرات، ارسال شده و در صورت امکان یک قطعه عکس 4*3 یا یکی از عکس های خاطره گو که مرتبط با موضوع خاطره باشد، ارسال شود.

وی افزود: آثار باید به دبیرخانه جشنواره واقع در ورامین، خیابان شهدا، جنب بانک رفاه، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران یا به شماره دورنگار 2269773- 0291 و یا به پست الکترونیکی Varamin@Sajed.ir ارسال شود.