مانور اطفا ‌حریق در بازار تاریخی تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمود چمنی صبح شنبه در نشست بررسی مشکلات بازار تبریز گفت: تدارک لازم برای برگزاری شایسته این مانور توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز صورت گرفته و پس از اتمام ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به آتش سوزی بخشی از بازار تبریز در 13 آبان سال گذشته افزود: این آتش سوزی نشان داد که بازاریان باید همواره در برابر حوادثی از این دست آماده باشند و برگزاری مانور مزبور در همین قابل ارزیابی است.

فرماندار تبریز با بیان اینکه طرح آتش نشانی بازار تبریز تا چهار ماه آینده نهایی خواهد شد، گفت: بعد از آتش سوزی سال گذشته بخشی از بازار تبریز و در جریان سفر سوم رئیس جمهوری به آذربایجان شرقی 10 میلیارد ریال برای مرمت بخش آسیب دیده اختصاص یافت.

به گفته وی از این مبلغ 1.5میلیون تومان به صورت نقدی برای هر یک از واحدهای خسارت دیده تعلق گرفت و بقیه اعتبارات برای مرمت در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی قرار گرفت.

فرماندار تبریز گفت: اقدامات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در تجهیز اصناف و آموزش بازاریان درباره اطفای صحیح حریق احتمالی قابل تمجید است.

وی مشکل اصلی بازاریان تبریز را کمبود نقدینگی برای ادامه فعالیتهای تجاری دانست و افزود: برای رفع این مشکل، پیگیری نمایندگان مجلس و سایر مسئولان ضروری است.

چمنی سد معبر را یکی دیگر از مشکلات بازار تاریخی تبریز خواند و افزود:سد معبر در این مجموعه تاریخی که امکان خدمات رسانی در مواقع ضروری را محدود کرده است باید با همکاری خود بازاریان و همت شهرداری تبریز حل و فصل شود.

وی با انتقاد از اینکه معتمدان بازار نقش کمتری در معادلات فرهنگی و سیاسی مربوط به بازار تاریخی تبریز ایفا می کنند، اظهار داشت:معتمدان بازار اکنون در حاشیه مانده اند در حالیکه باید از وجود این افراد در حوزه های مختلف به ویژه در جهت دین مداری و رونق مسایل دینی بازار بهره برد.