تجمع انبوه سیل زدگان پاکستانی پشت مرزهای ایران

عباسعلی نورا در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح وضعیت مناطق شرق کشور در پی وقوع سیل در پاکستان پرداخت و افزود: هم اکنون تعداد زیادی از مردم سیل زده پاکستان پشت مرزهای شرقی کشور تجمع کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه مرز کشور در این نقطه مسدود است و مراقبتهای حفاظتی به خوبی انجام می شود، گفت: متاسفانه از سمت مرز افغانستان شاهد ترددهایی هستیم.

نورا با اشاره به فاصله بسیار طولانی مناطق سیل زده پاکستان با مرز ایران که حدود 700 تا 800 کیلومتر است، ادامه داد: تصور ما این است که هنوز انبوه جمعیت سیل زدگان پاکستانی به سمت مرزهای شرقی کشورمان سرازیر نشده و می بایست منتظر باشیم در دو سه هفته آینده حجم زیادی از سیل زدگان به سمت خاک ایران سرازیر شوند.

نماینده مردم زابل و زهک در مجلس با بیان اینکه سیل زدگان پاکستانی برای نجات خودشان چاره ای جز وارد شدن به خاک ایران ندارند افزود: در این خصوص وزارت خارجه باید بررسی و ارزیابی از حجم مهاجرتها به سمت مرزهای ایران داشته باشد.

وی گفت: به نظر می رسد برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل ناشی از ورود سیل زدگان پاکستانی به داخل خاک ایران، بهتر است آنها را پشت مرزهای خودمان و داخل خاک پاکستان حمایت کنیم.

نورا در خصوص وضعیت بهداشتی مناطق شرق کشور نیز افزود: خوشبختانه کنترلهای بهداشتی و درمانی به خوبی در حال انجام است و هنوز هیچ گزارشی از بروز بیماریهای عفونی نداشته ایم.