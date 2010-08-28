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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۵۵

وزیر کشور وارد شهرستان دامغان شد

وزیر کشور وارد شهرستان دامغان شد

سمنان - خبرگزاری مهر: مصطفی محمدنجار وزیر کشور و ابوالحسن فقیه مدیرعامل جمعیت هلال احمر کشور برای بررسی وضعیت خدمات رسانی به زلزله زدگان وارد شهرستان دامغان شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: وزیر کشور، مدیرعامل جمعیت هلال احمر ایران، رئیس ستاد حوادث غیرمترقبه کشور به همراه هیئتی از استان سمنان وارد شهرستان دامغان شدند.

محمد کاظم امیدیان با اشاره به اینکه وزیر کشور و هیئت همراه به منظور بررسی وضعیت زلزله‌زدگان و مشاهده نزدیک عمق حادثه وارد شهرستان دامغان شده اند، گفت: نجار و هیئت همراه در بدو ورود به شهرستان دامغان به بیمارستان برادران رضایی دامغان برای بررسی وضعیت امداد رسانی عازم دامغان شدند و به عیادت مصدومان زلزله رفتند.

بعد ازاین بازدید که استاندار سمنان و مسئولان استانی نیز وزیر کشور را همراهی می کنند، جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه استان سمنان در منطقه وقع زلزله تشکیل می شود.

کد مطلب 1141493

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