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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۳۶

کدخدایی اعلام کرد:

11ایراد شورای نگهبان به طرح نوسازی بافتهای فرسوده

11ایراد شورای نگهبان به طرح نوسازی بافتهای فرسوده

شورای نگهبان به طرح حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری 11 ایراد شرعی و قانونی وارد دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی در جلسه امروز شنبه خود با خبرنگاران ضمن اعلام خبر فوق افزود: این طرح که مصوب 23 تیر ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی بوده در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نظر این شورا مبنی بر 11 ایراد شرعی و قانونی اعلام می شود.

کدخدایی در این جلسه همچنین از لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداری و طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداری به عنوان مصوبات مجلس که ایراد قانون اساسی دارد، یاد کرد.

وی همچنین لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری - صنعتی و 23 منطقه ویژه اقتصادی را که در 24 مرداد ماه به تصویب مجلس رسیده بود مغایر اصل 74 قانون اساسی اعلام کرد.

سخنگوی شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابطی از تقسیمات کشوری و همچنین اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیر ساخت را نیز از نظر شورای نگهبان دارای ابهام اعلام کرد که پس از رفع ابهام از سوی مجلس در این زمینه اعضای شورای نگهبان اعلام نظر خواهند کرد.

کد مطلب 1141494

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