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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۲۴

برنامه نشستهای نمایشگاه قرآن؛

هماهنگی قرآن، برهان و عرفان در نمایشگاه بررسی می‌شود

هماهنگی قرآن، برهان و عرفان در نمایشگاه بررسی می‌شود

موضوعاتی چون هماهنگی قرآن، برهان و عرفان، سیاست در قرآن، مهجوریت قرآن و وظیفه دانشگاه در قبال آن برخی از محورهایی است که در نشستهای روزهای شنبه ششم و دوشنبه هشتم شهریورماه در بخشهای مختلف نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش حوزوی نمایشگاه قرآن روز شنبه ششم شهریورماه در ساعت 19 میزبان نشست سیاست در قرآن با حضور حجت الاسلام مهاجر نیا در سالن شهید مفتح است.

روز دوشنبه هشتم شهریورماه نشست هماهنگی قرآن، برهان و عرفان (منزلت عقل) با حضور حجت الاسلام مصطفی پور در سالن شهید مفتح به عنوان یکی از مجموعه نشستهای بخش حوزوی برگزار می شود.

بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن کریم امروز شنبه ششم شهریورماه در ساعت 21:30 موضوع مهجوریت قرآن و وظیفه دانشگاه در قبال آن را با حضور دکتر فائزه سادات عظیم زاده در سالن شهید مفتح بررسی می کند.

بخش هنرهای تجسمی روز دوشنبه هشتم شهریور در ساعت 21:30 موضوع نگاره های قرآن را سالن علامه امینی به بحث می گذارد.

همچنین بخش آموزش روز دوشنبه هشتم شهریور در ساعت 21:30 جلسه پرسش و پاسخی با موضوع مسابقات قرآن و مدارس قرآن با حضور حجت الاسلام سید جواد بهشتی در سالن شهید مطهری برگزار می کند.

نمایشگاه قرآن کریم با موضوع قرآن کتاب زندگی است، تا 12 شهریور ماه از ساعت 17 تا 24 در روزهای عادی و 14 تا 24 در روزهای تعطیل و در شبهای احیا تا ساعت 22 فعال است.  

کد مطلب 1141495

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