موضوعاتی چون هماهنگی قرآن، برهان و عرفان، سیاست در قرآن، مهجوریت قرآن و وظیفه دانشگاه در قبال آن برخی از محورهایی است که در نشستهای روزهای شنبه ششم و دوشنبه هشتم شهریورماه در بخشهای مختلف نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.