به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "توماج" سهشنبه 9 شهریور ماه ساعت 20:45 از شبکه سه روی آنتن میرود. در این فیلم فرشته صدرعرفایی، مریم بوبانی و ایرج صغیری به تهیهکنندگی احمد حسین خانی بازی کردند و داستان درباره جوان صیادی است که در یکی از شهرهای جنوبی به دلیل تهمت دزدی که به او می زنند تمام اعتبار خود را از دست داده و حتی در آستانه از دست دادن ارتباط با نامزد و همسر آیندهاش است.
- فیلم سینمایی "درباره بردار" چهارشنبه 10 شهریور ماه ساعت 17:30 از شبکه دو پخش میشود. این فیلم به کارگردانی یوجی یامادا ساخته شده و در آن یو آئوری، ریو کییس و یوریکو آیشیدا بازی کردند و داتسان درباره فردی است که بعد از مرگ همسر خواهرش از او و فرزندانش مراقبت میکند.
- فیلم تلویزیونی "از کوچه های باران" به نویسندگی و کارگردانی سیدمجید موسویان و تهیهکنندگی سیداحمد کاشانچی چهارشنبه 10 شهریور ماه ساعت 11:30 از شبکه سه روی آنتن میرود. در این فیلم اسماعیل خلج، پری کربلایی، حبیب الله یاری، مجید سعیدی و ... بازی کردند. داستان این فیلم درباره پیرزن روستایی به نام حیات است که بنا به اصرار پسرش اسماعیل به تنهایی راهی سفری می شود.
- تصویربرداری مستند "جنایت در سایه" به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی بهروز نورانی پور برای شبکه سحر شروع میشود. این مستند در شش قسمت 20 دقیقه ای به موضوع بازماندگان شیمیایی جنگ تحمیلی میپردازد.
- بیش از دو هزار دقیقه انیمیشن از ابتدای سال تاکنون از مراکز استانها پخش شده است. رضا بهنام راد مدیر کل سیمای استانها اعلام کرد این میزان تولید نسبت به سال گذشته 24 درصد رشد داشته است.
