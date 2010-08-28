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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۴۳

کاسترو:

بن لادن عامل "سیا" است

بن لادن عامل "سیا" است

رهبر سابق کوبا در سخنانی مرد شماره یک شبکه تروریستی القاعده را عامل سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "فیدل کاسترو" در این سخنان گفت : اسامه بن لادن عامل آمریکا است و جرج بوش ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده از بن لادن برای ترساندن جهان استفاده کرد .

کاسترو  گفت : هر زمانی که که بوش به ایجاد ترس در جهان و سخنرانی نیاز داشت ، بن لادن ظاهر می شد و مردم را به خاطر آنچه قرار بود انجام دهد ، می ترساند .

رهبر سابق  کوبا در ادامه با اشاره به واقعه ویکی لیکز گفت : مدارک نظامی آمریکا در جنگ افغانستان که اخیرا توسط ویکی لیکز منتشرشد ثابت کرد بن لادن عامل سیا است .

کد مطلب 1141500

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