به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "فیدل کاسترو" در این سخنان گفت : اسامه بن لادن عامل آمریکا است و جرج بوش ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده از بن لادن برای ترساندن جهان استفاده کرد .

کاسترو گفت : هر زمانی که که بوش به ایجاد ترس در جهان و سخنرانی نیاز داشت ، بن لادن ظاهر می شد و مردم را به خاطر آنچه قرار بود انجام دهد ، می ترساند .

رهبر سابق کوبا در ادامه با اشاره به واقعه ویکی لیکز گفت : مدارک نظامی آمریکا در جنگ افغانستان که اخیرا توسط ویکی لیکز منتشرشد ثابت کرد بن لادن عامل سیا است .