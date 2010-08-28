خبرهای کوتاه پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، جمعه شب و در جریان اردوی تیم فوتبال پرسپولیس، بازیکنان برتر این تیم در بازی مقابل شاهین بوشهر معرفی شدند. مازیار زارع، حمیدرضا علی‌عسگری و غلامرضا رضایی سه بازیکنی بودند که به عنوان بهترین بازیکنان این دیدار معرفی شدند.

این سه بازیکن پاداش خود را از محمود خوردبین دریافت می‌کنند. مازیار زارع و غلامرضا رضایی هرکدام یک گل مقابل شاهین بوشهر به ثمر رساندند. علی‌عسگری نیز به نظر کارشناسان عملکرد خوبی در این بازی داشت. این انتخاب در حالی رخ داد که علی‌عسگری به دلیل محرومیت با پرسپولیسی‌ها به اهواز نرفته بود.

مسئولان باشگاه پرسپولیس از ابتدای فصل پس از هر پیروزی بازیکنان برتر را معرفی کرده و به آنها پاداش می‌دهند. برترین بازیکن نیز در پاین رقابتهای لیگ دهم یک دستگاه خودورو پراید هدیه می‌گیرد.

حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس که به دلیل مشغله کاری نتواست جمعه شب در سفر به اهواز تیم را همراهی کند، امروز شنبه راهی اهواز می‌شود تا بازی را از نزدیک تماشا کند.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر امروز شنبه از ساعت 21:15 دقیقه در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف فولاد خوزستان می رود.