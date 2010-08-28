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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۲۹

تشکیل کارگروه‌های جدید برای اجرای پروژه‌های مشترک ایران و ونزوئلا

وزرای صنایع جمهوری اسلامی ایران و علوم و تکنولوژی ونزوئلا با تشکیل چند کارگروه تخصصی ، وضعیت پروژه های مشترک را مثبت ارزیابی و فهرستی از پروژه‌های جدید را تبادل کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبرمحرابیان وزیر صنایع و معادن که سرگرم دیدار از ونزوئلا است، با منندز معاون رئیس جمهور و وزیر علوم و تکنولوژی ونزوئلا دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که خوزه خان وزیر صنایع ونزوئلا نیز حضور داشت، ابتدا طرفین گزارشی از وضعیت پیشرفت پروژه های مشترک را بیان کردند و فهرستی از پروژه های جدید را مبادله کردند.

دو طرف در این دیدار بر ضرورت توسعه همکاری های فیمابین برای مقابله با فشار های خارجی و بهبود زندگی مردم تاکید کردند. طرفین همچنین برای سرعت بخشیدن به روند پیشرفت پروژه ها ، کار گروه های تخصصی تشکیل دادند که نتیجه آن در پایان سفر جمع بندی خواهد شد.

وزیر علوم ونزوئلا اعتماد دو کشور به یکدیگر را سرمایه اصلی پیشرفت پروژه ها دانست و از انتقال تکنولوژی صنایع ایرانی به ونزوئلا تشکر و قدردانی کرد. وی خواستار موازنه تراز مبادلات تجاری و صنعتی بین دو کشور شد.

محرابیان نیز ضمن تشریح سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با ونزوئلا ، تاکید کرد : سیاست ایران در قبلا ونزوئلا انتقال تکنولوژی و آموزش نیروهای ونزوئلایی برای تولید کالا در داخل این کشور است.

وزیر صنایع کشورمان آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای پروژه های جدید صنعتی را به اطلاع وزیر علوم ونزوئلا رساند.

کد مطلب 1141503

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