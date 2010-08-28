2 کودک و یک زن کشته شدگان زلزله دامغان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، در این زلزله یک دختر چهارساله، یک کودک خردسال و یک زن کشته شدند و 20 مصدوم حادثه نیز سرپایی مداوا و تعدادی هم به بیمارستان دامغان انتقال یافتند.

زلزله 5.9 ریشتری دامغان بیشترین آسیب را به روستای کوه زر و روستاهای اطراف آن رسانده و بر اساس گزارش خبرنگار مهر آسیب منازل دامغان جدی است.

در ساعات اولیه پس از زلزله نیروهای امدادگر هلال احمر و بسیج مناطق تخریب شده را بررسی کردند و شماری از آسیب دیدگان را که زیر آوار مانده بودند، نجات دادند.

خاکبرداری روستاهای زلزله زده دامغان با چهار دستگاه کامیون و یک دستگاه لودر در منطقه انجام شد، همچنین از دقایق اولیه پس از زلزله فرماندار دامغان، مدیرکل ستاد حوادث غیرمترقبه استان، نماینده دامغان در مجلس، فرمانده های ارتش و سپاه منطقه در کنار امدادگران منطقه حضور دارند.

بیش از چهار دستگاه کامیون و یک دستگاه لودر در منطقه در حال خاک برداری هستند و از دقایق اولیه بعد از وقوع زلزله فرماندار دامغان، مدیرکل ستاد حوادث غیر مترقبه استان، نماینده مردم دامغان، فرمانده لشگر 58 نیروی زمینی ارتش، فرماندهان سپاه و بسیج در کنار امدادگران در منطقه حاضر شده بودند.