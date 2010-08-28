15 تیم پزشکی این هفته به پاکستان می رود/ 4 گردان امداد رسانی آماده اعزام

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید خراسانی رئیس بسیج سازندگی صبح امروز شنبه در نشست خبری با بیان اینکه در ماه اخیر به دلیل حادثه سیل پاکستان شورای عالی مدیریت بحران که رئیس جمهور مسئول آن است تشکیل جلسه داد که دستور جلسه در خصوص همکاری ایران با پاکستان و کمک به آسیب دیدگان آن بود، گفت:در این نشست تصمیمات خوبی اتخاذ شد از جمله تصمیمات اتخاذ شده، سفر رئیس جمهور در راس هیئتی بلند پایه به پاکستان هم برای دلجویی و هم برای سازماندهی کمک های ارسالی به پاکستان است.

وی با بیان اینکه عمق این فاجعه در پاکستان بسیار زیاد بود،عنوان کرد: بارندگی که باید طی 4 ماه در پاکستان رخ می داد در کمتر از 10 روز اتفاق افتاد و حداقل 5 استان پاکستان را تحت تاثیر منفی قرار داد.

خراسانی اضافه کرد: مسئله دیگری که موضوع را بغرنج تر می کند تراکم جمعیت پاکستان است به عبارتی دیگر جمعیت پاکستان 2.5 برابر جمعیت ایران و مساحت این کشور نیز یک چهارم کشورماست که بر این اساس خسارت وارد شده به پاکستان بسیار چشمگیر بوده است.

وی ادامه داد: مسئله دیگری که در این حادثه وجود دارد پایین بودن سطح عمومی بهداشت در پاکستان است که این مسئله موجب شده تا نگرانی های به جایی از عواقب حادثه به لحاظ شیوع بیماری های واگیردار وجود داشته باشد.

رئیس بسیج سازندگی استقرار موقت را مهمترین کار در حال حاضر برای سیل زدگان پاکستان عنوان کرد و افزود: در حین بحران مهمترین کار اورژانس و اسکان موقت است و رسیدگی به منازل تخریب شده، تاسیسات و زمین های کشاورزی ویران شده و ... نیز بعد از بحران موضوعیت دارد.

سردار خراسانی تصریح کرد: در این حادثه حدود 1600 نفر فوت شدند و به همین میزان نیز در پاکستان مفقود شدند.

وی با اشاره به اینکه شورای عالی مدیریت بحران کشور طی مصوبه ای از بسیج و کمیته امداد خواسته است که وارد عمل شوند تا به هلال احمر در امداد رسانی به مردم سیل زده پاکستان به طور جدی تر کمک کنند، گفت: سازمان بسیج هم در این زمینه آمادگی خود را اعلام کرده است.

به گفته رئیس بسیج سازندگی اولین نیازمندی که از سوی پاکستان اعلام شده، ارسال کمک های نقدی و غیر نقدی بوده است که در همین راستا قرار شد که بسیج و کمیته امداد نیز به کمک هلال احمر بشتابند.

سردار خراسانی اضافه کرد: به همین منظور در یک فاصله زمانی 8 روزه حداقل 2 هزار پایگاه بسیج برای جمع آوری کمک های مردمی در سراسر کشور راه اندازی شد که امیدواریم تا پایان روز قدس بتوانیم بخشی از این خدمات را جمع آوری و بسته بندی کنیم تا از طریق هلال احمر و کمیته امداد به پاکستان انتقال دهیم.

وی با بیان اینکه از سازمان بسیج نیز درخواست شده که برای اعزام تیم های پزشکی نیرو به پاکستان بفرستند، گفت: حدود 15 تیم پزشکی در طی هفته آینده به پاکستان خواهد رفت که در صورت تمایل پاکستان و تصویب شورای عالی مدیریت بحران کشور میزان این 15 تیم پزشکی افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس بسیج سازندگی افزود: این تیم ها شامل پزشکان عمومی، تخصصی، پرستاران و پیراپزشکان می باشند.

سردار خراسانی با بیان اینکه بسیج پیشنهاد داده بیمارستانهای موقت و صحرایی در پاکستان به مدت یک ماه در آنجا مستقر شود، گفت: اگر این پیشنهاد به تصویب شورای عالی مدیریت بحران کشور برسد بسیج آمادگی دارد که این بیمارستانهای صحرایی را تجهیز کند.

وی اقدام بعدی را آماده کردن 4 گردان سازمان یافته بسیجی برای امدادرسانی به پاکستان به شمار آورد و افزود: ما رسما اعلام آمادگی کرده ایم زیر نظر هلال احمر این 4 گردان را به پاکستان اعزام کنیم زیرا پیش بینی کارشناسان این است که موج سوم سیل احتمالا در روزهای اخیر پاکستان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

رئیس بسیج سازندگی با اعلام اینکه شماره حساب 284000 موسسه مالی اعتباری مهر آماده دریافت کمک های نقدی مردم است، گفت: کمک های غیرنقدی و یا نقدی که جمع می شود طی صورتجلسه ای تحویل کمیته امداد و یا هلال احمر می شود تا در اسرع وقت به پاکستان منتقل شود.

سردار خراسانی با اشاره به اعلام آمادگی بسیج سازندگی برای بازسازی موقت عنوان کرد: گروهی متشکل از متخصصین، دانشجویان و حتی مردم داوطلب که اعلام آمادگی کرده اند می توانیم برای بازسازی موقت به پاکستان بفرستیم که دراین رابطه بسیج اصناف و بسیج مهندسین نیز اعلام آمادگی کرده اند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کشور پاکستان، کشور همسایه، دوست و مسلمان ماست همکاری خود را با این کشور در سقف بالایی تدارک دیده ایم به طوریکه برای بیش از میزانی که اعلام نیاز شده اعلام آمادگی کرده ایم.

رئیس بسیج سازندگی در ادامه اعلام کرد: هم اکنون در وزارت کشور جلسه مدیریت بحران تشکیل می شود که قرار است در آنجا نیز تصمیماتی اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه ما برای اقدامات بعد از بحران نیز اعلام آمادگی کرده ایم گفت: پیش بینی ما این است که همکاری ها برای تامین نیازمندی های این حادثه در پاکستان تا یک ماه دیگر ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خراسانی رئیس بسیج سازندگی در ادامه این نشست خبری در خصوص مستقل بودن اقدامات سازمان بسیج سازندگی عنوان کرد: کمک هایی که ما از طریق مردم یا اصناف دریافت می کنیم مستقل از کمک های هلال احمر است اما به دلیل اینکه طبق قوانین بین المللی انتقال هرگونه کمک باید از طریق هلال احمر صورت گیرد ما نیز از طریق هلال احمر یا کمیته امداد این کمک ها را به پاکستان تحویل می دهیم.

وی در خصوص کمک های غیرنقدی ارسال شده به پاکستان نیز عنوان کرد: تا کنون 5 هزار 500 تخته چادر به پاکستان ارسال شده که پیش بینی می شود تا پایان هفته این میزان به 10 هزار تخته چادر افزایش پیدا کند. همچنین تا امروز 300 تن محموله های هوایی و زمینی شامل مواد غذایی، پتو و اقلام مورد نیاز به پاکستان ارسال شده است.