مرزبان که تا به حال آثار بسیاری از زنده‌یاد اکبر رادی را به صحنه برده در این باره به خبرنگار مهر گفت: قرار شد نمایش "خانمچه و مهتابی" نوشته زنده‌یاد رادی را ابتدا در بخش چشم‌انداز بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و بلافاصله در قالب اجرای عمومی در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرم. هم اکنون در حال انتخاب بازیگران نمایش هستم و تا دو هفته دیگر گروه بازیگری نیز مشخص می‌شود.



کارگردان نمایش‌های "شب روی سنگفرش خیس" و "لبخند با شکوه آقای گیل" افزود: نمایشنامه "خانمچه و مهتابی" به نظر من و به اعتقاد خیلی از دوستان و هنرمندان یکی از بهترین آثار زنده‌یاد اکبر رادی است. "خانمچه و مهتابی" اثری بسیار زیباست که به زن و مسائل زنان می‌پردازد.



مرزبان با اشاره به اینکه قصد داشت نمایش "خانمچه و مهتابی" را سال 86 به صحنه ببرد یادآور شد: پیش از فوت استاد رادی وقتی که ایشان در اتاق ایزوله بیمارستان شریعتی بستری بودند و پیش از اینکه سفری به خارج از کشور داشته باشم، شبی درباره نمایشنامه "خانمچه و مهتابی" با هم صحبت کردیم. در این مکالمه تلفنی که حدود 45 دقیقه به طول انجامید با زنده‌یاد رادی به تحلیل و صحبت درباره این نمایشنامه پرداختیم.



وی ادامه داد: قرار بود وقتی به ایران بازگشتم این نمایشنامه را اجرا کنم ولی چون پیشنهاد اجرای نمایش در تماشاخانه سنگلج داده شد این کار را نکردم. چون معتقدم هر نمایشی فضا و اتمسفر خاص خود را می‌طلبد و این نمایشنامه نباید در تماشاخانه سنگلج اجرا شود. در نتیجه مترصد زمان و مکان مناسبی برای اجرا بودم که امسال این شرایط فراهم شد.



هادی مرزبان نمایش "هاملت با سالاد فصل" نوشته زنده‌یاد اکبر رادی را سال گذشته در تماشاخانه سنگلج به صحنه برد.