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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۵۱

جشنواره ونیز - 17 /

شیر طلایی افتخاری ونیز برای جان وو

شیر طلایی افتخاری ونیز برای جان وو

جان وو فیلمساز نامدار هنگ کنگی با دریافت جایزه شیر طلایی افتخاری دستاورد یک عمر فعالیت هنری در جشنواره ونیز مورد تقدیر قرار می‌گیرد.

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر وو روز سوم سپتامبر در مراسمی ویژه در سالا‌گرانده  این جایزه را دریافت می‌کند.پس از دریافت این جایزه ، جدید‌ترین فیلم جان وو با عنوان " قلمرو آدمکش ها" برای نخستین روی پرده سینما می رود.این فیلم در بخش مسابقه جشنواره ونیز شرکت دارد.

یک روز پیش از برگزاری این مراسم نسخه‌ای بازیافت شده از فیلم کلاسیک وو یعنی " قاتل" که در سال 1989 ساخته شده و همچنین بازسازی کره‌ای " فردایی بهتر" ساخته 1986 این فیلمساز که توسط هی سانگ سو کارگردانی شده در ونیز به نمایش در می‌آید.

مارکو کولر مدیر هنری جشنواره ونیز در این باره گفت : وقتی به تماشای فیلمی از جان وو نشسته اید باید قضاوت درباره کیفیت فیلمنامه را به دست فراموشی بسپارید.فضای استیلیزه شده و نماهای خیره‌کننده این آثار به تنهایی گویای همه چیز هستند.او به تصویری کردن ایده‌هایش علاقه ای ندارد بلکه بیشتر روی ریتم و ضرباهنگ گسترش پیرنگ روایی متمرکز است.این گونه است که او به وزن و قافیه‌ای شاعرانه در تصاویر فیلم‌هایش دست می‌یابد.

شصت و هفتمین جشنواره ونیز از 1 تا 11 سپتامبر در این شهر بندری جنوب ایتالیا برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1141512

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