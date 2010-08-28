مبلغان فرهنگ قرآنی را در جامعه نهادینه کنند

حامد فکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: ماه رمضان ماه نزول قرآن است و اگر مسلمانان به عظمت و منزلت کتاب خدا پی ببرند، جایگاه این ماه را نیز درک خواهند کرد .

وی با بیان اینکه رمضان ماه میهمانی خداست، اظهار داشت: مسلمانان در این ماه باید یتیمان و بی سرپرستان جامعه را از یاد نبرده و در کاهش مشکلات آنان تلاش کنند .

رئیس شورای هیئت مذهبی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ قرآنی و اسلامی در جامعه افزود: روحانیان و مبلغان مذهبی در این ماه باید با ترویج فرهنگ قرآنی و اسلامی این فرهنگ غنی را میان تک تک مسلمانان نهادینه کنند، چون قرآن کریم بهترین غذای روح انسان است که مانع قدم گذاشتن انسانها در گمراهی می ‌شود .

وی با بیان اینکه خداوند در این ماه درهای رحمت خود را به سوی بندگانش می گشاید، ادامه داد: مسلمانان باید از قدر و منزلتی که این ماه پرفیض دارد به خوبی استفاده کرده و بخشش گناهان خود را از درگاه ایزد منان مسألت کنند .

فکوری در ادامه به تشریح برنامه ‌های اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در ماه رمضان پرداخت و اظهار داشت : در ایام ماه مبارک رمضان 200 طلبه اعزامی از قم، 400 روحانی مستقر در استان و 100 طلبه زن در استان بوشهر به تبلیغ می ‌پردازند .

وی تقویت نظام جمهوری اسلامی را مهمترین وظیفه مبلغان دینی اعلام کرد و اظهار داشت: مبلغان باید با تشریح مسائل و احکام مورد نیاز مردم زمینه ارتقای فرهنگ دینی و معرفتی آنان را فراهم کنند .

فکوری خاطرنشان کرد: در این ایام مبلغان باید ضمن مقابله قرآن به تفسیر آیات قرآنی، بیان برخی احکامی که مغفول مانده، مباحث روز و بصیرت ‌بخشی و دشمن ‌شناسی را مطرح کنند .