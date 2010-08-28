مبلغان فرهنگ قرآنی را در جامعه نهادینه کنند

حامد فکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: ماه رمضان ماه نزول قرآن است و اگر مسلمانان به عظمت و منزلت کتاب خدا پی ببرند، جایگاه این ماه را نیز درک خواهند کرد.
وی با بیان اینکه رمضان ماه میهمانی خداست، اظهار داشت: مسلمانان در این ماه باید یتیمان و بی سرپرستان جامعه را از یاد نبرده و در کاهش مشکلات آنان تلاش کنند.
رئیس شورای هیئت مذهبی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ قرآنی و اسلامی در جامعه افزود: روحانیان و مبلغان مذهبی در این ماه باید با ترویج فرهنگ قرآنی و اسلامی این فرهنگ غنی را میان تک تک مسلمانان نهادینه کنند، چون قرآن کریم بهترین غذای روح انسان است که مانع قدم گذاشتن انسانها در گمراهی می شود.
وی با بیان اینکه خداوند در این ماه درهای رحمت خود را به سوی بندگانش می گشاید، ادامه داد: مسلمانان باید از قدر و منزلتی که این ماه پرفیض دارد به خوبی استفاده کرده و بخشش گناهان خود را از درگاه ایزد منان مسألت کنند.
فکوری در ادامه به تشریح برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در ماه رمضان پرداخت و اظهار داشت : در ایام ماه مبارک رمضان 200 طلبه اعزامی از قم، 400 روحانی مستقر در استان و 100 طلبه زن در استان بوشهر به تبلیغ می پردازند.
وی تقویت نظام جمهوری اسلامی را مهمترین وظیفه مبلغان دینی اعلام کرد و اظهار داشت: مبلغان باید با تشریح مسائل و احکام مورد نیاز مردم زمینه ارتقای فرهنگ دینی و معرفتی آنان را فراهم کنند.
فکوری خاطرنشان کرد: در این ایام مبلغان باید ضمن مقابله قرآن به تفسیر آیات قرآنی، بیان برخی احکامی که مغفول مانده، مباحث روز و بصیرت بخشی و دشمن شناسی را مطرح کنند.
وی با اشاره به بحث حجاب و عفاف نیز گفت: بسیاری از افراد به دلیل بی توجهی و عدم آگاهی به بدحجابی روی می آورند که ماه رمضان فرصت خوبی است که در این زمینه فرهنگ سازی کرد.
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