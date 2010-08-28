۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۰۵

ذاکر اصفهانی:

وزارت راه با توجه به امکانات موجود به اصفهان منتقل می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: استاندار اصفهان با اشاره به انتقال وزارت راه به اصفهان گفت: وزارت راه با توجه به امکانات موجود به اصفهان منتقل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی جمعه شب در حاشیه امضای تفاهمنامه برگزاری همایش بین‌المللی غدیر در استان اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: مشکلات زیرساختی و سخت‌افزاری در این انتقال در نظر گرفته شد و دو طرف با علاقه در حال انجام این جا بجایی هستند.

اصفهان آماده برگزاری همایش بین‌المللی غدیر

استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان در مباحث فرهنگی در جوامع بین‌المللی جایگاه ویژه‌ای داشته و آمادگی کامل برگزاری همایش بین‌المللی غدیر را دارد.

وی ادامه داد: اصفهان ظرفیت‌های خوبی برای برگزاری چنین همایش‌های بزرگی را دارد.

وی افزود: استانداری اصفهان در مباحث آموزشی و فرهنگی حضور خوبی در کشو و جوامع بین‌المللی داشته و آمادگی برگزاری این همایش بین‌المللی را دارد.

ذاکر اصفهانی با اشاره به دور سوم سفر ریاست جمهوری اظهار داشت: ‌در این دوره اصفهان با ارائه دلایل منطقی و تئوریک به پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی نامیده شد.

وی بیان داشت: این کار صرفا دادن نام خاصی به اصفهان نیست بلکه فلسفه‌ منطقی دارد، چرا که جلال و شکوهی که اصفهان پس از اسلام به دست آورده برای همه مشخص است.

ذاکر اصفهانی با اشاره به اینکه اصفهان باید همچون گذشته شکوه و عظمت خود را به دست آورد، خاطرنشان کرد: این بازگشت به معنای ابتذال و بازگشت قهقرایی نیست بلکه با رجوع به آن باید تمدن اسلامی را مجددا پایه‌گذاری کرد.

