به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی جمعه شب در حاشیه امضای تفاهمنامه برگزاری همایش بین‌المللی غدیر در استان اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: مشکلات زیرساختی و سخت‌افزاری در این انتقال در نظر گرفته شد و دو طرف با علاقه در حال انجام این جا بجایی هستند.

اصفهان آماده برگزاری همایش بین‌المللی غدیر

استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان در مباحث فرهنگی در جوامع بین‌المللی جایگاه ویژه‌ای داشته و آمادگی کامل برگزاری همایش بین‌المللی غدیر را دارد.

وی ادامه داد: اصفهان ظرفیت‌های خوبی برای برگزاری چنین همایش‌های بزرگی را دارد.

وی افزود: استانداری اصفهان در مباحث آموزشی و فرهنگی حضور خوبی در کشو و جوامع بین‌المللی داشته و آمادگی برگزاری این همایش بین‌المللی را دارد.

ذاکر اصفهانی با اشاره به دور سوم سفر ریاست جمهوری اظهار داشت: ‌در این دوره اصفهان با ارائه دلایل منطقی و تئوریک به پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی نامیده شد.

وی بیان داشت: این کار صرفا دادن نام خاصی به اصفهان نیست بلکه فلسفه‌ منطقی دارد، چرا که جلال و شکوهی که اصفهان پس از اسلام به دست آورده برای همه مشخص است.

ذاکر اصفهانی با اشاره به اینکه اصفهان باید همچون گذشته شکوه و عظمت خود را به دست آورد، خاطرنشان کرد: این بازگشت به معنای ابتذال و بازگشت قهقرایی نیست بلکه با رجوع به آن باید تمدن اسلامی را مجددا پایه‌گذاری کرد.