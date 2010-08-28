به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کمیسیون ورزشکاران برای بررسی مشکلات و در مجموع وضعیت هر یک از فدراسیونها نشستی مجزا با نماینده آن فدراسیون برگزار میکنند.
حسین کوپاهی دبیرکیمسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: مشابه چنین برنامهای پیش از بازیهای آسیایی بوسان کره جنوبی هم انجام شد. البته آن زمان اعضای کمیسیون به عنوان بازرس مستقیم در فدراسیونها عمل میکردند اما امسال ناظران کمیته در فدراسیونها فعال هستند. بنابراین ما بر اساس گزارشات آنها کار میکنیم.
کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک بررسی مشکلات فدراسیونهای آسیایی را پس از پایان ماه مبارک رمضان آغاز میکند. ضمن اینکه حامد رضاخانی (شنا)، امرالله دهقانی (پارالمپیک)، مهران احدی (تنیس روی میز)، محسن رضوانی (واترپلو) و آزاده گیلانی (هندبال)، پروانه تهرانی (تکواندو)، مرجان کلهر (اسکی) و حسن رنگرز (کشتی فرنگی) اعضای این کمیسیون هستند.
