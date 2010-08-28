حکم قضایی دو متخلف پرونده دستیاری صادر شد/ رد پای یک دانشجو در تخلفات

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمع دانشجویان استعداد درخشان در پاسخ به اعتراضات و انتقادات دانشجویان مبنی بر ابطال آزمون دستیاری 88 گفت: آزمون دستیاری برای احقاق حقوق نخبگانی مثل شما که زحمت کشیده بودند و جلوگیری از سوء استفاده سودجویان باطل شد.

وزیر بهداشت در این باره نکات جدیدی را مطرح کرده است که در پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت نیز منتشر شده است. دکتر وحیددستجردی با اشاره به صدور حکم متخلفان آزمون دستیاری گفت: حکم قطعی دو نفر از این محکومان که یک نفر از دانشجویان و یک نفر از کارکنان وزارت بهداشت است در محاکم قضایی صادر و اجرا شده و در انتظار صدور احکام سایر متخلفان هستیم.

این در حالی است که وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران نیز بر این نکته تاکید کرد: ما در انتظار ارائه گزارش تخلفات دستیاری از سوی قوه قضائیه به وزارت بهداشت هستیم. تنها خبر داریم که برای دو نفر حکم قضایی صادر شده است. زمانی که برای سایر افراد حکم صادر کنند، گزارش نهایی ارائه می شود.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد روز اول اسفند ماه آزمون از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دلیل لو رفتن سئوالات ابطال شد و پس از آن آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد.

در نهایت از میان بیش از 14 هزار داوطلب دستیاری 2 هزار و 443 نفر در دوره سی و هفتم دستیاری پذیرفته شدند که بر اساس اعلام وزیر بهداشت میزان پذیرفته شدگان نسبت به سال گذشته 27 درصد رشد داشته است.

پیش از این نیز دکتر محمدعلی محققی معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره متخلفان آزمون دستیاری گفته بود: پرونده 17 نفر از متخلفان آزمون دستیاری سال 88 که در حیطه وظایف وزارت بهداشت بود در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمونها مورد بررسی قرار گرفت و این تعداد از روند پذیرش آزمون حذف شدند.

وی اضافه کرده بود: هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمونهای وزارت بهداشت تاکنون دو بار تشکیل جلسه داده است و تا اندازه ای که موضوع به وزارت بهداشت ارتباط داشته کاملاً مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که در هیئت تجدیدنظر هم آرا مورد تایید قرار گیرد این رای قطعی خواهد بود.

محققی تاکید کرده بود: نوع تخلف در این آزمون خروج سئوالات بوده که عوامل این تخلف و داوطلبانی که از این سئوالات استفاده کرده اند به قوه قضاییه معرفی شده اند.

البته این سخنان معاونت آموزشی در حالی عنوان شد که پیش از این در اردیبهشت ماه امسال عباس جعفری دولت آبادی - ادستان تهران اعلام کرده بود: پرونده سه نفر از متهمان پرونده دستیاری با صدور کیفرخواست به دادگاه عمومی ارسال شده است و پرونده سایر متهمان تخلف آزمون دستیاری 88 همچنان مفتوح است.

در نهایت آنچه که هنوز همگان از جمله داوطلبان آزمون دستیاری سال 88، پذیرفته شدگان و خانواده ها را در انتظار گذاشته است گزارش نهایی از تخلفی است که در یکی از مهمترین آزمون های پذیرش دانشجوی دوره تحصیلات تکمیلی در کشور رخ داده است.