مجوز 25 کانون امور مساجد در بوشهر صادر شد

نصرالله شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: تا قبل از سال 85 تنها 30 کانون امور مساجد در استان بوشهر وجود داشت این در حالی است که تا پایان سال 88 این تعداد به 210 کانون افزایش پیدا کرد.

وی اظهار داشت: در بخش ساخت و ساز کتابخانه که یکی از شاخصهای زیرساختی فرهنگی محسوب می شود تا قبل از سال 85 تعداد 25 کتابخانه در استان بوشهر احداث شده بود اما در مدت پنج سال اخیر 32 باب کتابخانه احداث، افتتاح و یا برای ساخت تصویب شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه کسبه بوشهر از تعیین اسامی بیگانه خودداری کنند، گفت: اسامی زیبا زیاد ایرانی وجود دارد که کسبه بوشهر می توانند برای کسب و کار خود انتخاب کنند.

شفیعی به برگزاری نمایشگاه قرآنی بوشهر اشاره کرد و گفت: همزمان با هفته دولت امسال نمایشگاه قرآنی در قالب پنج هزار عنوان کتاب و 500 عنوان نرم افزار قرآنی در مجتمع فرهنگی و هنری بوشهر برپا خواهد شد.