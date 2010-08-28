  1. استانها
  2. مرکزی
۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۹:۱۲

باران دمای شهر اراک را کاهش داد

باران دمای شهر اراک را کاهش داد

اراک - خبرگزاری مهر: باران بی سابقه شهر اراک در نیمه شب گذشته و امروز میانگین دمای هوای اراک را کاهش داد.

رئیس اداره تحقیقات و هواشناسی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک این پدیده را نادر ارزیابی کرد و گفت: این باران طی 20 سال گذشته اتفاق نیفتاده بوده است.

مرتضی ذوالفقاری علت این باران را سامانه کم فشاری از سوی خلیج فارس عنوان کرد و اظهارداشت: این باران را در سه سال گذشته در 30 شهریور شاهد آن بودیم ولی در 6 شهریور طی دهه های گذشته اتفاق تیفتاده بود.

وی با اشاره به اینکه این باران آنقدر زیاد نبود که مقدارآن ثبت شود تصریح کرد: حداکثر میانگین دمای هوای اراک دیروز 5 شهریور 35درجه بود که با باران امروز به 33 درجه رسیده است.

وی گفت: این باران تاثیری بر روی محصولات کشاورزی ندارد.

کد مطلب 1141529

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها