باران دمای شهر اراک را کاهش داد

رئیس اداره تحقیقات و هواشناسی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک این پدیده را نادر ارزیابی کرد و گفت: این باران طی 20 سال گذشته اتفاق نیفتاده بوده است.
مرتضی ذوالفقاری علت این باران را سامانه کم فشاری از سوی خلیج فارس عنوان کرد و اظهارداشت: این باران را در سه سال گذشته در 30 شهریور شاهد آن بودیم ولی در 6 شهریور طی دهه های گذشته اتفاق تیفتاده بود.
وی با اشاره به اینکه این باران آنقدر زیاد نبود که مقدارآن ثبت شود تصریح کرد: حداکثر میانگین دمای هوای اراک دیروز 5 شهریور 35درجه بود که با باران امروز به 33 درجه رسیده است.
وی گفت: این باران تاثیری بر روی محصولات کشاورزی ندارد.
