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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۰۸

بخش خصوصی در همدان هتل هفت طبقه می سازد

بخش خصوصی در همدان هتل هفت طبقه می سازد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: نخستین هتل هفت طبقه همدان در مجاورت پارک مردم این شهر توسط بخش خصوصی در حال ساخت است.

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: این هتل در مساحت هشت هزار و 300 متر در هفت طبقه، شامل 110 اتاق و پنج تالار رستوران ساخته می شود.

بیات افزود: این هتل هفت طبقه به مجموعه آب‌ درمانی، استخر شنا و سایر تأسیسات مورد نیاز گردشگران مجهز است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان یادآور شد: این مجموعه در راستای تعامل با بخش خصوصی، تصدی‌گری و نظارت بهینه بر تأسیسات و مؤسسات گردشگری ساخته می شود.

بیات ادامه داد: ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات گردشگری، بسترسازی برای ایجاد ظرفیت‌های جدید در خصوص گردشگران ورودی به استان همدان از دیگر اهداف اجرای این پروژه است.

کد مطلب 1141532

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