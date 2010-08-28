17 دوره آموزشی ویژه شوراهای حل اختلاف برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد جعفری صبح شنبه در نشست شورای حل اختلاف گرگان از برگزاری دوره های آموزشی ویژه داوری در حوزه های قضایی گلستان در نیمه دوم سال جاری خبر داد.

وی اظهار داشت: در این دوره ها اعضای شورای حل اختلاف با نقش داوری شورا و چگونگی استفاده از این ویژگی شورا برای جلوگیری از شکل گیری اختلاف و مناقشات بین مردم به ویژه بازاریان آشنا می شوند.



وی همچنین از برگزاری 24 دوره آموزشی از نیمه دوم سال جاری در استان خبر داد و گفت: این دوره های آموزشی به منظور آشنایی بیشتر اعضا با قانون جدید شورا، نحوه ی رسیدگی به پرونده های خاص و جرائم مربوط به مراتع و اراضی ملی و چگونگی رسیدگی به پرونده های مدنی و آشنایی با رسیدگی مدنی و کیفری در شعب برگزار می شود.



وی پیش بینی کرد: در این دوره ها نزدیک به هزار نفر از اعضای شعب شرکت کنند.



وی با بیان اینکه دوره های آموزشی بر اساس نوع و تعداد پرونده های ورودی به هر حوزه ی قضایی تعریف شده است ابراز امیدواری کرد: با اجرای این دوره ها کیفیت رسیدگی به پرونده ها بهتر و آرای صادر شده توسط اعضا کمتر مورد اعتراض طرفین پرونده قرا می گیرد.



جعفری همچنین گفت: در دوره های آموزشی نمیه نخست سالجاری، اعضا با نحوه ورود به پرونده ها به منظور سوق دادن پرونده ها به سمت سازش و نحوه ی برخورد به طرفین دعوی آشنا شدند.



به گفته وی، در این دوره ها نزدیک به 800 عضو شورای حل اختلاف شرکت کردند.

213 شعبه شورای حل اختلاف شهری و روستایی در 18 حوزه قضایی گلستان سالانه بیش از یکصد هزار پرونده را بررسی و مختومه می کنند.