روایت مستند آزادسازی خرمشهر منتشر می شود

علیرضا پوربزرگ وافی نویسنده و پژوهشگر عرصه دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجموعه ای از خاطرات سرهنگ قمری تنها فرمانده در قید حیات پادگان دژ خرمشهر را در قالب داستانی به رشته تحریر درآورده و کتاب را به نشر خورشید باران داده ام که به تازگی برای دریافت مجوز به ارشاد رفته است.

وی ادامه داد: در این کتاب با نام "باغ سوخته" داستان در قالب روایی از زبان این فرمانده روایت می‌شود و از آن می توان به عنوان یکی از ناب ترین و مستندترین روایت های خرمشهر در زمان دفاع 34 روزه برای آزادسازی این شهر از دست ارتش عراق نام برد.

مولف کتاب "خرمشهر و پادگان دژ" درباره پادگان دژ که راوی کتاب در آنجا بوده است بیان کرد: پادگان دژ، پادگان ارتش در خرمشهر بود و در آن ارتشیان در دفاع از خرمشهر جانفشانیهای زیادی کردند. سرهنگ قمری با بیان خاطراتش از آن روزها تمام نقاط کور و ابهام را درباره آزادسازی خرمشهر باز می کند و واقعا از لحاظ سند تاریخی خاطرات بی نظیری است که از سوی یک کارشناس واقعی بیان می شود.

پوربزرگ وافی افزود: در کتاب "باغ سوخته" ما گزارشی لحظه لحظه از نبرد نظامیان را در 380 صفحه به طور مستند و بر اساس تخصص یک افسر ارتش روایت می کنیم و برای من واقعاً جای افتخار دارد که نگارش این خاطرات را برعهده داشته ام.

وی درباره کتاب دیگری که در دست نگارش دارد توضیح داد: به سفارش نشر پیام آزادگان کتابی در قالب خاطرات شفاهی علیرضا بصیری بخشدار منطقه برخوار و میمه که 4 سال در اسارت بوده است، در دست نگارش دارم که تاکنون به نیمه رسیده است. بصیری از مهره های ارزشمند دوران جنگ است که خاطرات شیرینی دارد.

مولف کتاب " شیر صحرا" درباره سرلشکر شهید آبشناسان همچنین از نگارش کتاب دیگری در قالب خاطرات شفاهی از جنگ هشت ساله خبر داد و گفت: "اردوگاه 24" نام موقت کتابی از خاطرات سروان سیدعادل موسوی از پرسنل هوانیروز ارتش است که مشغول نگارش آن هستم و هنوز ناشر آن تعیین نشده است.

پوربزرگ وافی درباره کتاب دیگری که از چندی پیش در دست نگارش داشت توضیح داد: کتابی از خاطرات یکی از آزادگان هشت سال دفاع مقدس با نام "کارگر" نوشته و در دست غلط گیری داشتم که همین امروز ناشر آن خبر داد سیاست آنها عوض شده و دیگر کتاب درباره آزادگان چاپ نکرده و تنها کتاب هایی درباره شهدا کار می کنند.

نویسنده "اهالی آسمان" زندگینامه شهدای هوانیروز توضیح داد: این کتاب خاطرات این رزمنده از لحظه ورودش به میدان جنگ، 8 سال اسارت و بازگشتش به ایران را روایت می‌کند که در حال حاضر نمی دانم تکلیف آن چه می شود.

این شاعر در پایان ضمن گله از بی توجهی به عرصه ادبیات دفاع مقدس گفت: گرچه ادعای حمایت از ادبیات دفاع مقدس زیاد است ولی متاسفانه متولی واحدی برای این ژانر وجود ندارد و برخلاف ذهنیت مرسوم برای چاپ این کتاب ها باید مرارت بسیار کشید. به طور نمونه من به عنوان نویسنده ای که بیش از 30 عنوان کتاب دفاع مقدسی در کارنامه ام دارم ولی بازهم باید هر کتاب را زیر بغلم بزنم و برای آن دنبال ناشر بگردم حال ببینید وضعیت برای نویسندگان تازه وارد به این عرصه چگونه خواهد بود.